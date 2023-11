Constantes robos en la tienda de Arturo Vidal ponen en duda la continuidad de su negocio en Coquimbo

“Es ropa que la puedes encontrar en Estados Unidos y es bastante cara. Acá la van a tener a precios muy buenos, casi increíbles. Esperamos que le guste a la gente”, declaraba Arturo Vidal a Diario El Día, durante la inauguración de su nuevo negocio en Coquimbo, la que contó con figuras del fútbol como Matías Fernández y Carlos Carmona. Se trata de King Miami Outlet, la nueva incursión empresarial del Rey. Sin embargo, a una semana y media de la mencionada apertura, las cosas han marchado bastante mal.

Esto porque la tienda ha sido victima de constantes robos en los últimos días, algo que tiene preocupados a Arturo Vidal y a los trabajadores del lugar, quienes además han recibido hasta amenazas de muerte producto de esta situación. “Como familia veníamos a hacer crecer a Coquimbo más de lo que ya es, pero nos hemos encontrado con la desilusión de una delincuencia desatada. Hemos recibido amenazas de muerte”, declararon al Diario La Región desde el entorno del jugador del Athletico Paranaense.

Si esto sigue se irán de Coquimbo

Además, tras estos inconvenientes, no descartan buscar otra zona del país donde instalar el negocio y salir de Coquimbo: “Ya estamos cansados y estamos pensando seriamente de cambiarnos de localidad si es que no se nos garantiza una mayor seguridad. Son los mismos tipos de siempre, como saben que no hay control vienen y se burlan de nosotros, de nuestros guardias”, complementaron.

Quien también entregó su versión de este complicado momento fue el encargado del local King Miami Outlet. Asegura que esto los tiene mal: “Arturo está preocupado, está su familia de por medio, emocionalmente estamos mal, por eso se está planteando la posibilidad de irnos. Cuando nos vayamos y demos nuestras razones, no será muy bonito para Coquimbo”.