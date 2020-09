Conte explica la salida de Vidal: “Me dijo que lo habían golpeado y lo vi cojeando y caminando"

Arturo Vidal alcanzó a estar 52 minutos en la cancha en la victoria del Inter sobre el Benevento. El volante chileno debió ser reemplazo. Salió cojeando, una escena que no solo generó preocupación en Milán. A miles de kilómetros de distancia, también hay inquietud ante la posibilidad de que pueda presentar alguna complicación de cara al inicio de las Eliminatorias, en las que Chile deberá medirse con Uruguay y Colombia.

Antonio Conte llama a la calma. El técnico del Inter intentó aclarar la situación del Rey, aunque precisó que el diagnóstico más específico lo conocerá mañana, cuando el equipo nerazurro vuelva a los entrenamientos. “Hablé con él. Me dijo que lo habían golpeado y lo vi cojeando y caminando. No lo pensé dos veces antes de cambiarlo. El año pasado sufrimos tanto en el mediocampo. Teniendo a Barella no corrí riesgos. Mañana veremos qué situación nos encontramos desde el punto de vista médico", explicó el estratega en relación a la incertidumbre respecto de contar con el volante chileno para el partido ante la Roma.

De todas formas, manifestó que la actitud de Vidal le permite estar tranquilo. “Vidal es un guerrero. No es nada serio”, aventuró.

Conte incluyó a Vidal en los elogios al funcionamiento del mediocampo interista. "Hay muchos jugadores nuevos, dos experimentados como Kolarov y Vidal, uno joven como Hakimi, o incluso Perisic que ha regresado. Todos son jugadores que parecen haber estado jugando con nosotros durante mucho tiempo”, analizó.