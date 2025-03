Copa Libertadores 2025: Colo Colo y la U, en un territorio dominado por los brasileños

Pasaron las fases previas. Ahora se viene lo que muchos estaban esperando. Ya están definidos los 32 equipos que disputarán la fase grupal de la Copa Libertadores 2025. Bahía fue el último clasificado, para integrar un grupo de elegidos que han concretado un objetivo tanto deportivo como financiero, por los millonarios premios que da la Conmebol. Con el paso en falso de Iquique, la presencia nacional se reduce a Colo Colo y Universidad de Chile. Ambos conocerán sus rivales este lunes, cuando se realice el sorteo en Luque (desde las 20.00 horas).

Albos y azules serán los únicos representantes criollos en la ronda de grupos, algo que no sucedía desde hace siete años. Fue en la edición de 2018 la última en la que los cuadros más populares del país disputaron esta instancia.

El certamen más relevante de este lado del mundo se ha convertido en una extensión del Brasileirao, por la hegemonía que han levantado los elencos del gigante sudamericano. Brasil se ha consagrado en las últimas seis ediciones de la Libertadores: Flamengo en 2019 y 2022, Palmeiras en 2020 y 2021, Fluminense en 2023 y Botafogo en 2024. Dentro de los factores que explican esta supremacía son la exigente competencia interna en la liga local y la fuerte inversión en fichajes de primera línea.

Por ejemplo, el Verdao se dio el gusto de quitarle un jugador al Betis de Manuel Pellegrini: el delantero Vitor Roque. El ex Barcelona se convierte al instante en uno de los elementos a seguir en la Copa.

Proyectando los posibles rivales de los equipos chilenos, hay una diferencia marcada entre brasileños y argentinos con el resto del continente, si se toma como referencia el valor de mercado de los 32 participantes. Tomando los datos de Transfermarkt, en el top 10 hay seis elencos de Brasil y cuatro de Argentina. Precisamente es Palmeiras el que lidera el escalafón con 249 millones de dólares (228,5 millones de euros), seguido por Flamengo, con US$ 220 millones. El podio lo completa Botafogo, con US$ 130 millones.

Los chilenos están en la medianía de la tabla. Colo Colo tiene el decimoquinto plantel más valorizado de la fase grupal, con US$ 34 millones, superando a Peñarol, último semifinalista (US$ 33 millones). Mientras que la U es el decimoséptimo del ranking, con una plantilla de US$ 29 millones. Los chilenos están por sobre los dos clasificados de Colombia, Atlético Nacional (18°) y Bucaramanga (29°), y los tres representantes de Perú: Sporting Cristal (24°), Universitario (26°) y Alianza Lima (27°), así como otros grandes de Sudamérica como Olimpia (19°), Liga de Quito (21°) y Nacional de Uruguay (22°).

Esto es referencial, para ir ubicando a los potenciales rivales de caciques y estudiantiles. No está de más decir que elencos potentes tanto en lo deportivo como en lo económico se quedaron afuera, como Boca Juniors y Corinthians. “Dejamos en el camino a un candidato que invirtió 30 millones de dólares. Entonces, por qué no podemos jugar de igual a igual en cualquier lado”, dijo Néstor Raúl Gorosito, entrenador de Alianza Lima.

El sorteo

Los cuatro bombos para el sorteo se armaron según el Ranking de Clubes Conmebol al 16 de diciembre de 2024. Colo Colo quedó en el pote 2, con lo cual evita cruzarse con elencos como LDU, Inter de Porto Alegre, Independiente del Valle o Estudiantes de La Plata.

Por su parte, la U quedó en el bombo 3, quedando más expuesta a tener que enfrentarse a dos potencias. Cabe recordar que no se pueden enfrentar dos elencos del mismo país en la fase grupal, salvo que uno haya clasificado desde la fase 3 (como Iquique, si superaba a los peruanos de Alianza).

Lo único claro es que el campeón vigente, Botafogo, será colocado directamente como cabeza de serie de la zona A. Los otros que se ubican en el bolillero 1 son River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, Sao Paulo y Racing.

Club Valor de mercado 1 Palmeiras (BRA) US$ 249 millones 2 Flamengo (BRA) US$ 220 millones 3 Botafogo (BRA) US$ 130 millones 4 River Plate (ARG) US$ 123 millones 5 Internacional (BRA) US$ 106 millones 6 Bahía (BRA) US$ 99 millones 7 Sao Paulo (BRA) US$ 84 millones 8 Racing (ARG) US$ 80 millones 9 Vélez Sarsfield (ARG) US$ 69 millones 10 Estudiantes LP (ARG) US$ 61 millones 11 Talleres (ARG) US$ 55 millones 12 Fortaleza (BRA) US$ 51 millones 13 Independiente del Valle (ECU) US$ 37 millones 14 Cerro Porteño (PAR) US$ 35 millones 15 Colo Colo (CHI) US$ 34 millones 16 Peñarol (URU) US$ 33 millones 17 Universidad de Chile (CHI) US$ 29 millones 18 Atlético Nacional (COL) US$ 28,5 millones 19 Olimpia (PAR) US$ 26 millones 20 Barcelona (ECU) US$ 26 millones 21 Liga de Quito (ECU) US$ 23 millones 22 Nacional (URU) US$ 20 millones 23 Libertad (PAR) US$ 19 millones 24 Sporting Cristal (PER) US$ 16 millones 25 Central Córdoba (ARG) US$ 15 millones 26 Universitario (PER) US$ 14 millones 27 Alianza Lima (PER) US$ 13 millones 28 Bolívar (BOL) US$ 11 millones 29 A. Bucaramanga (COL) US$ 10 millones 30 Carabobo (VEN) US$ 8 millones 31 San Antonio Bulo Bulo (BOL) US$ 7,5 millones 32 D. Táchira (VEN) US$ 7 millones

Fuente: Transfermarkt (datos al 15 de marzo)