Paredes, “rejuvenecido”: el goleador histórico anota y lidera el primer triunfo de Coquimbo en la B

Lo que la temporada pasada era un duelo de Primera División, esta vez es de segunda. Coquimbo Unido y Deportes Iquique debutaron en la categoría a la cual descendieron el pasado Torneo Nacional y el triunfo fue pirata, en el Tierra de Campeones. El encuentro, tuvo la gracia de incluir un gol de Esteban Paredes.

La cuenta la abrió Iquique en apenas dos minutos de juego, cuando Alexander Oroz, debutante en el profesionalismo, sacó un remate de zurda para batir a Matías Cano. Pero el empate llegó siete minutos después, en el 9′. Sergio Felipe, de un cabezazo, puso el 1-1.

Para tomar la ventaja antes del descanso, en el 37′, apareció el Tanque, Paredes, quien anotó el 1-2 a favor de los piratas. El ex Colo Colo recibió un centro desde la banda derecha y cabeceó al palo contrario del portero Daniel Castillo.

Luego del entretiempo Iquique volvió a la carga para igualar el encuentro gracias a Álvaro Ramos, quien marcó el 2-2 en el 51′. Pero finalmente, los coquimbanos darían el golpe final en la agonía (90′). Jesús Ramírez desde los 12 pasos envió el balón a la red y selló la victoria.

Tras el triunfo en el debut, Esteban Paredes se llevó todos los elogios. El goleador está de vuelta. Ya suma 360 gol como profesional y admite sentirse de la mejor manera en esta nueva etapa. “Vine con las mejores intenciones y la única meta es subir a Primera División con Coquimbo. Después de la desvinculación de Colo Colo estuve dos o tres semanas muy mal. Ahora estoy con otro aire, otra vida. Me he sentido feliz y contento y hoy se notó. Estoy rejuvenecido, puede ser. La gente me ha recibido con cariño. Esperamos darles alegrías con los triunfos”, dijo el delantero a TNT Sports.

Paredes durante la victoria pirata. Foto: Agencia Uno.

Además, se dio el lujo de analizar el presente de Colo Colo, que este sábado ganó con dos goles de Iván Morales: “A él le he hablado desde cuando subió al primer equipo. Es un muchacho que ha cometido muchos errores siendo joven, pero tiene todas las cualidades para ser el 9 de Colo Colo. Lo felicité, también puede ser el 9 de la Selección ya que estamos falta de goles”, cerró.