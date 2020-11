Coquimbo mereció más, pero no pudo con Sport Huancayo

Coquimbo Unido mereció ganar, pero no salió del empate. En la ida de octavos de final de la Sudamericana, los aurinegros igualaron sin goles con los rojos del Sport Huancayo peruano. Un detalle no menor fue que el partido se jugó sin VAR (que opera en el torneo desde esta fase), porque se detectaron casos de coronavirus en el staff técnico que opera el videoarbitraje, lo que obligó al aislamiento de sus miembros.

El Coto Ribera ha impregnado de intensidad al cuadro coquimbano. Usando el 3-4-3, con Abrigo como un puntero izquierdo pero con características de 10, trata de copar todos los espacios y ser vertical. No obstante, durante el primer tiempo no se tradujo eso en eficacia ofensiva. Pese a tener más remates al arco y posesión de balón que el rival, el cero no se movía en el Sánchez Rumoroso.

Coquimbo, que tuvo que hacer un cambio obligado para el segundo tiempo por la lesión de Pereyra, mantuvo su superioridad en el segundo tiempo. Merecían a lo menos un tanto. Ocasiones se crearon, faltaba un poco más de precisión (o suerte). Entraron Palacios y Arace, no obstante el marcador no se cambió. Punto ganado para la visita.

El próximo miércoles 2 de diciembre será la revancha, en Lima. Cualquier empate con goles favorece a Coquimbo.

Ficha del partido

Coquimbo Unido 0: Cano; González, Pereyra (46′, Berardo), Osorio; Espinoza (83′, Villagrán), Manríquez, Aravena, J. Salas; Farfán, Vallejos (66′, Palacios) y Abrigo (88′, Arace). DT: J. J. Ribera.

Sport Huancayo 0: Pinto; Carmona, Balta, Valoyes, Ángeles; Velásquez (67′, Villar), Rojas; Caraza (79′, Peña), Lliuya (90′+2′, Huaccha), Morales (79′, Bazán); y Monsalvo (67′, Neumann). DT: W. Valencia.

Goles: No hubo

Árbitro: G. Vargas (BOL). Amonestó a Osorio, Aravena; Velásquez.

Estadio Fco. Sánchez Rumoroso. Sin público.