Coquimbo Unido insta a sus hinchas a no asistir a los entrenamientos

Coquimbo Unido llama a sus hinchas a no concurrir a los entrenamientos. El equipo pirata presenta dos casos de coronavirus: un jugador y un integrante del cuerpo técnico. En esa condición, la precaución es aún mayor que la que existía al momento de planificar el retorno a las prácticas, que estaba previsto para el lunes y debió ser suspendido.

A través de un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, el club de la Cuarta Región llama a los fanáticos a no acercarse. “El confinamiento de todos y cada uno de los funcionarios del club, el entrenamiento en cuarentena de nuestros guerreros, el apoyo de sus familias y las nuestras en períodos de incertidumbre, el trabajo sin precedente que se realizaba de forma remota y todas las aristas que dejaron de estar al azar, no tendrían mayor fundamento si no seguimos los estrictos protocolos que nos permitirán más temprano que tarde”, sostiene la institución.

“Nos encantaría que fuese distinto, pero no hay posibilidad de permitir a alguien más donde no se autoriza, por lo que cada entrenamiento tendrá la rigurosidad correspondiente... No pueden asistir a las prácticas, pues de ser así, serán suspendidas. Permitamos que nuestros piratas vuelvan a estar en las condiciones físicas óptimas para que dejen la vida en cada balón", añade el texto.