Coquimbo Unido se queda sin técnico: se va Corengia

Coquimbo Unido se queda sin entrenador. El empate sin goles frente a Audax Italiano fue la lápida para la permanencia de Germán Corengia en el club pirata, que marcha en el decimosexto puesto en la tabla de posiciones, con apenas cinco unidades en los ocho encuentro que ha disputado en el actual torneo.

Los piratas encadenaron cuatro jornadas sin victorias, una situación que generó inquietud en la dirigencia que preside Jorge Contador. “Se ha llegado a un acuerdo en común para que Germán no siga siendo parte de Coquimbo Unido”, comunica la entidad de la Cuarta Región a través de su sitio web. El técnico, quien tenía contrato hasta fin de año, recibió una indemnización.

“Puse el cargo a disposición porque vemos que nos están las condiciones. En cada momento quisimos transmitir lo que creíamos más conveniente. Lo más sensato no es quedarse atados a algo cuando no estamos alineados. El club lo entendió. Lo hicimos saber en su momento, ahora no corresponde hablarlo”, explica el estratega a La Tercera.

“Es sensato llegar a este acuerdo, de muy buena manera. Ojalá que en el futuro las cosas que marcamos les sirvan a futuro. Obviamente, nadie quiere que suceda esto, pero a veces es preferible”, amplía.