Cristian Paulucci y el regreso de Mario Salas a San Carlos: “Lo admiro, lo quiero y lo respeto mucho”

En 2015, por algunos meses, Cristian Paulucci y Mario Salas defendieron al mismo club, Universidad Católica. El primero, actual técnico cruzado, trabajaba como analista y scouting, mientras que el Comandante, hoy DT de Huachipato, asumía la banca del cuadro estudiantil con la misión de salir campeón.

Este domingo, ambos se enfrentarán en el estadio San Carlos de Apoquindo, en la penúltima fecha del Torneo Nacional. Lo hacen con objetivos diametralmente opuestos. Mientras la UC busca un inédito tetracampeonato de torneos largos, los acereros luchan por evitar el descenso a la Primera B.

Al respecto, el entrenador estudiantil llenó de elogios a Salas, su próximo contrincante. “Coincidimos unos meses con Mario. Es un técnico a quien yo admiro mucho. Me considero de una línea muy parecida a la de él, en cuanto a la idea de juego. Es un técnico súper ofensivo, que le ha ido muy bien en el fútbol chileno. Todos sabemos lo que ganó en el club. Lo quiero mucho y lo respeto mucho”, sostuvo.

El Flaco destacó el alza del conjunto de Talcahuano tras la llegada del Comadante. “Ha logrado un cambio en Huachipato. Desde que llegó él, Huachipato está haciendo muy bien las cosas, con jugadores muy buenos, que conozco mucho, y a los que un entrenador de este nivel les ha elevado el rendimiento”, agregó Paulucci.

Los cruzados recuperaron a los lesionados Edson Puch y Raimundo Rebolledo, además de los jugadores que estaban en cuarentena, lo que fue valorado por el argentino. “Todos esos jugadores están aptos, así que veremos en la semana qué nómina hacemos. Hemos recuperado el nivel que estos futbolistas han tenido estos últimos años, pero siempre hay cosas que mejorar y que trabajar”, apuntó.

Sobre lo mismo, fue sincero y confesó que no quedó muy conforme con lo realizado ante Ñublense, en la final de la Supercopa 2021. “Siempre hay cosas que mejorar. Venimos bien, pero tenemos que levantar el nivel de lo que hicimos en Supercopa, que no fue malo, pero por ahí no mostramos la contundencia que veníamos mostrando. Venimos bien en estos entrenamientos que hicimos, realmente muy bien. Sabemos que vamos a tener una final súper importante ante Huachipato, que ha mejorado muchísimo con su nuevo entrenador”, señaló.

Por lo mismo, agradeció tener un plantel como el de Universidad Católica. “Este es un plantel muy jerárquico por todo lo que han ganado. La jerarquía ayuda, pero si uno no trabaja o no planifica bien el partido, no sirve. Muchas veces hay jugadores jerárquicos en otros equipos que no les va bien, porque no se analiza o no se trabaja el partido. Así que estamos preparando este partido con la seriedad que supone enfrentar a un gran rival. Ojalá la jerarquía de los futbolistas aparezca nuevamente en el campo, como aparece el 95% de los casos”, precisó.

Por último, aseguró que el domingo, durante el partido ante Huachipato, no estará pendiente del duelo simultáneo entre Colo Colo y Unión Española, en el estadio Monumental. “Llevo 12 partidos dirigidos más la final de la Supercopa y nunca me fijé en los rivales, solo en mis jugadores y en lo que tenemos que hacer nosotros. Si estoy pendiente de otra cosa no puedo ver el juego, ni analizar por donde entro o por donde salgo. Es mi respuesta sincera”, cerró Paulucci.