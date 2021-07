Cristian Santander, coach de la Roja cestera: “Estados Unidos va a terminar sufriendo, pero igual será el campeón olímpico”

Como todo amante del básquetbol, el coach de la selección chilena Cristian Santander está expectante frente a Tokio 2020. Así lo confiesa en su diálogo con El Deportivo. Y aunque cree que Estados Unidos ganará el oro, también piensa que tendrá una dura pelea. De hecho, perdió con Francia en su estreno. El técnico argentino advierte que habrá una cerrada lucha por el podio, destaca el triunfo de los Bucks en la NBA y asegura que “Giannis Antetokounmpo es un muy buen ejemplo para los jóvenes en todo el mundo”. Sobre la Roja cestera y sus opciones de llegar a la Copa del Mundo 2023 confirma que “hay que soñar, porque los chicos harán un gran esfuerzo”. Eso sí, aclara que no es lo mismo jugar en una liga profesional que en el baloncesto universitario norteamericano.

Imagino que seguirá el baloncesto olímpico…

Ahí estaremos viendo lo que podamos, porque los horarios no acompañan mucho. Y el que no, lo veremos después. Me imagino que quedarán en alguna plataforma o algo.

¿Estados Unidos obtendrá el oro o ya es carrera corrida?

Estados Unidos es el favorito. Lo terminará sufriendo, porque el desgaste de estos jugadores en estas dos últimas temporadas ha sido muy grande. Además, creo que le vino bien perder algunos amistosos, como contra Nigeria y Australia, para que fuera una alerta. Para este tipo de equipos, el cachetazo de perder los pone en alerta. Creo que Estados Unidos igual será el campeón olímpico.

España le dio una dura pelea en el último apronte…

Es cierto, pero en el último cuarto Estados Unidos lo dominó… Y es que España y Australia están haciendo bien las cosas, van a dar esa pelea, porque cuando juegan contra Estados Unidos no tienen nada que perder. Se sueltan, se liberan.

¿Serán unos Juegos muy competitivos?

Desde el inicio, ya quedaron afuera equipos como Serbia y Lituania, que es otra potencia. No hay equipo sencillo. Creo que Japón -siendo local- e Irán podríamos decir que son los que están fuera de la posibilidad de medalla. Los otros diez, cualquiera puede optar a medallas.

¿Cree que se verá algo nuevo, tácticamente?

Pienso que sí. Los eventos como los mundiales o los Juegos Olímpicos son las competencias para que los países top se preparan los entrenadores. Hay nuevas estrategias, nuevas tácticas y algo nuevo se verá. Hay una tendencia del básquet a jugar cada vez más abierto, cada vez con más tiros de tres puntos, cada vez más rápido. Eso se viene dando hace ya varios años y eso se mantendrá e, incluso, se aumentará.

¿Qué opinión tiene de Gregg Popovich, el coach de Estados Unidos?

Es uno de los mejores de la historia del baloncesto mundial. Además de toda su sabiduría está rodeado de un cuerpo técnico de excelencia, así que va a poner al servicio de su equipo todo su conocimiento.

¿A los jugadores NBA les cuesta mucho acostumbrarse al juego FIBA?

Sí, les cuesta sobre todo cuando llevan un tiempo sin jugar FIBA. Hay algunos que juegan más continuamente FIBA, porque van por sus selecciones y entonces recuperan la memoria, digamos. Evidentemente, es algo que les cuesta porque es otro ritmo de juego, otro roce y algunas reglas distintas. Así que les lleva algunos partidos acomodarse.

¿Vio el Power Ranking que sacó FIBA, con Australia, España y Estados Unidos; en ese orden?

Lo que pasa es que ese es un estudio que hace Paul Nielsen, que es un periodista británico especialista en básquetbol. Y él saca una fórmula con los últimos amistosos y partidos que ha jugado cada equipo. Entonces, como Estados Unidos perdió esos dos amistosos lo puso tercero. Es una especulación que se hace en base a lo último que se jugó, pero es más un juego que otra cosa, ese Power Ranking.

¿A qué equipo ve usted llegando a jugar final contra Estados Unidos?

España y Australia serían los eventuales candidatos para llegar a una final. Además, está Eslovenia que toma todo el envión de Luka Doncic, puede terminar ganando. Porque acá lo importante no es quien llega a la final, sino cómo se eliminan entre ellos para luego poder jugar una final. Hay que ver los cruces como quedan. Por eso te digo que hay varios que pueden optar a medalla.

¿Vio la final de la NBA? ¿Milwaukee es un justo campeón?

Creo que sí. En los playoffs fue el mejor equipo. Fue una temporada rara, se alternaron distintos lideratos, varios equipos. Pero como dicen ellos, cuando llega la hora de la verdad, Milwaukee es el justo ganador.

¿Y qué opina de la estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo?

Es el biotipo ideal del básquet. El jugador que todo entrenador quisiera tener. La verdad es que ha dado un paso gigante con esto de ser campeón, porque pareciera que si gana sirve y si no, no sirve. Giannis valida todo su potencial con el campeonato. Sobre todo destaco la actitud que tuvo en el último partido, como diciendo ‘esto no se me escapa’.

¿Y qué opina de su historia de superación?

La verdad es que es un muy buen ejemplo para los más jóvenes de distintos lados.

¿Qué viene para Chile? ¿Se puede soñar con el Mundial?

Es una generación buena de jugadores. Es un proceso importante que hay que llevar adelante ahora. Dependemos mucho de donde puedan fichar los jugadores, ojalá lleguen a las mejores ligas del mundo para que eso repercuta en la selección. Después que estén disponibles, así que ojalá podamos tener todo eso. Y soñar, hay que soñar, porque los chicos harán un gran esfuerzo. Ya lo están haciendo con haberse ido al exterior a estudiar, a jugar. No tengo duda que en algún momento un buen resultado se va a dar.

Chile nunca había tenido tantos jugadores en ligas importantes…

Sí, pero yo hago una diferencia con eso. Yo digo que nosotros en el exterior tenemos cuatro jugadores que militan en ligas profesionales y cuatro que estudian en Estados Unidos. Y estudiar no es una liga profesional. Es importante que estén en Estados Unidos, les suma, van a mejorar y todo. Pero no es una competencia profesional. Y tenemos que encontrar un equilibrio en esa comunicación que todos damos. Pareciera que tenemos ocho jugadores en el exterior y no es tan así. Hay equipos que tienen más o muchos más jugadores en ligas importantes. Uruguay, Venezuela, Colombia, la misma Argentina o Brasil… Esos deportistas están en ligas profesionales, no están tanto en Estados Unidos. Nosotros acá tenemos una devoción por Estados Unidos y es otra cosa.

¿También dependerá mucho del sorteo que toque para llegar al Mundial?

Estamos esperando que en agosto se produzca el sorteo. Y bueno, FIBA Americas distribuye los países por ranking, así que de Argentina y Brasil nos tocará uno, de Venezuela o Uruguay nos tocará uno y de Panamá o Colombia también. Entonces ahí veremos, pero siempre bajo la premisa de llegar lo mejor preparado posible.