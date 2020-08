Cruzados recorta el sueldo a funcionarios que ganan sobre $ 2 millones

Casi en paralelo a la fallida reducción de sueldos que Cruzados intentó instaurar en el plantel profesional y su cuerpo técnico, más de una veintena de empleados de la concesionaria sí vieron rebajados sus salarios.

En medio de la difícil situación económica que atraviesa el fútbol chileno debido a la pandemia del coronavirus, en la precordillera, donde incluso algunos de sus auspiciadores han deslizado la posibilidad de pedir prórrogas en los pagos, llegaron a ese entendimiento con cerca de 25 trabajadores, según conocedores de la situación. La idea era evitar despidos y en San Carlos se instaló el concepto de “renunciar a una parte de los ingresos” en pos de eso.

La medida afecta a ciertos funcionarios que ganan sobre los $ 2 millones brutos y que no están relacionados con el primer equipo. La rebaja, que en los casos de los sueldos más altos supera el 20%, se estableció por tramos y no es permanente, si no que por algunos meses. ¿Devoluciones? Los trabajadores ven letra chica, puesto que los montos descontados solo les serán repuestos si es que la sociedad anónima cumple ciertas metas financieras.

Cruzados está concretando así un ahorro de presupuesto, algo que ya había intentado con el plantel, desde donde en el pasado habían salido voces que proponían evitar la situación de recorte salarial a los funcionarios: “Nosotros en todo momento hemos propuesto que en caso de que tenga que haber algún reajuste o algo, que siempre seamos nosotros los jugadores los primeros en pasar por esa situación, pero que los empleados del club siempre puedan cobrar y estar al día. Fue lo último que hablamos y es algo en que concordamos todo el plantel”, dijo Matías Dituro en abril pasado.

La Tercera se puso en contacto con Juan Tagle, quien no quiso referirse al tema y derivó las consultas con el área de comunicaciones de Cruzados, donde también declinaron entregar una respuesta.