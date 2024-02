¿Cuál es la clasificación? ¿Quiénes aspiran a ser MVP?: las claves del retorno de la temporada de la NBA tras el Juego de las Estrellas

Con el fin de semana del Juego de las Estrellas de Indianápolis ya concluido, la temporada de la NBA se prepara para retornar a la actividad en la noche de este jueves. Por esto, a modo de resumen tras el receso, el primer balance de la campaña empieza a asomar.

Conferencia Este

En la costa del Atlántico, los Boston Celtics se han encargado de comandar la clasificación general de principio a fin. A un equipo que ya contaba con la base de Jayson Tatum, Jaylen Brown, Derrick White y Al Horford, se sumaron grandes figuras como lo son Jrue Holiday y Kristaps Porzingis; y no han hecho más que dominar. Como un hito para la franquicia, llegaron a iniciar la campaña con 20 partidos de forma consecutiva sin perder como local.

En el segundo lugar aparecen los sorprendentes Cleveland Cavaliers. Después de la salida de LeBron James en 2019, los de Ohio no habían sido constantes en sus presencias en la siguiente instancia. Fue con el arribo de Donovan Mitchell (en la 22/23) que los Cavs pudieron posicionarse como un equipo sólido de Playoffs y como demostración de aquello, le arrebataron la casilla de escolta a los Milwaukee Bucks. En señal del encendido momento que viven, en las últimas 20 jornadas ganaron 18 partidos y apenas perdieron dos.

Justamente los relegados Milwaukee Bucks marchan como terceros. Con la polémica salida de Adrian Griffin de la banca, los de Wisconsin sacaron del retiro al experimentado Doc Rivers por expresa solicitud de los referentes del plantel. Sin embargo, su llegada no ha hecho más que complicar el buen rendimiento que venían mostrando. El récord con Rivers empeoró, y desde su arribo poseen un registro de 3-7, complicando a Giannis Antetokounmpo, que marcha como tercero en las opciones de llevarse el MVP y poco a poco pierde terreno.

En la cuarta y quinta posición, siguen los New York Knicks y los Philadelphia 76ers, respectivamente. El elenco de la gran manzana ha superado las expectativas producto de un nivel excepcional de Jalen Brunson que, a opinión de muchos, debió ser uno de los titulares en el All Star Game, en desmedro de Damian Lillard. Por otro lado, los Sixers vienen de capa caída por la lesión de su máxima figura. Joel Embiid, que venía promediando números de MVP y de campeón anotador, sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha y será baja por varios meses. Con la pérdida del camerunés, los de Pensilvania descendieron del tercer al quinto puesto en cosa de días.

Los Indiana Pacers cierran la lista de los que acceden directamente. Tras abrochar el pase de Pascal Siakam, los amarillos poco a poco se van afiatando en la cancha y la explosión de Tyrese Haliburton ha sido fundamental. El base de apenas 23 años se ha convertido en una de las revelaciones de la competencia, y actualmente con sus 502 asistencias, marcha segundo en la tabla de los máximos asistidores.

En el Play In se están metiendo Miami Heat, Orlando Magic, Chicago Bulls y Atlanta Hawks. Aquella situación hace recordar lo acontecido en 2023, cuando el Heat, como octavo clasificado, accedió a la final de la NBA y cayó ante los Denver Nuggets por 4-1.

Conferencia Oeste

En la costa del Pacífico la lucha es descomunal: apenas tres victorias separan al primer lugar del cuarto. En la cima, aparecen los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, Karl Anthony Towns y Rudy Gobert. De récord de 39-16, los lobos han maravillado a la mejor liga de básquetbol del mundo luego de pasar del octavo lugar el año pasado, a ser el líder durante este curso.

Pero el liderato de los Wolves ha ido en alternancia con los Oklahoma City Thunder. Este equipo plagado de jóvenes talentos ha seguido el rumbo de Minnesota y Cleveland como una de las revelaciones de la NBA, con 37 partidos ganados y 17 perdidos. En la 22/23 terminaron décimos y ahora marchan segundos en cuestión de meses. El entrenador en jefe, Mark Daigneault, enfila como el claro candidato a coach del año y Shai Gilgeous Alexander también aparece en los nombres del jugador más valioso como el segundo con más preferencias.

Les anteceden Los Angeles Clippers y los Denver Nuggets. En el caso de los angelinos, el traspaso de James Harden significó un alza en el nivel, pese a que partieron 0-5 en los primeros días de la llegada de la Barba. Desde ahí en adelante, junto a Kawhi Leonard, Paul George y Russell Westbrook se transformaron en el mejor cuadro ofensivo, los más efectivos desde la línea de tres, y los más enrrachados del mes de diciembre y enero. Por otro lado, los actuales campeones siguen con el buen funcionamiento y listos para la ronda de los ocho mejores. Nikola Jokic es el candidato número uno para el MVP luego de la lesión de Joel Embiid.

Los Phoenix Suns y los New Orleans Pelicans son el 5° y 6° mejor equipo del Oeste, respectivamente. Para los de Arizona, la conexión entre Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal es cosa de tiempo para que se afiate de cara a la segunda mitad de la campaña. En la otra vereda, los Pelicanos siempre resaltan como un plantel que puede pelearle de igual a igual a cualquier contendiente al título y con una experiencia previa en los Playoffs del 21/22, ya tienen el roce necesario para asumir este desafío.

Para sorpresa de la gran mayoría, Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors recién aparecen en el listado en la zona de Play In. LeBron James y compañía ganaron el In Season Tournament, pero en la temporada regular no han tenido buenas sensaciones. Con problemas entre los líderes del vestuario y el DT Darvin Ham, los oro y púrpura están novenos con un 30-26. El caso de Stephen Curry es casi idéntico. Un insólito 10° lugar los tiene al borde de la cornisa para quedarse afuera de poder aspirar a estar dentro de los ocho que avancen a la siguiente instancia. A estos, se suman los Dallas Mavericks (7°) y los Sacramento Kings (8°).

Para la noche de este jueves, la NBA deja atrás el fin de semana estelar en el Estado de Indiana y ya prepara el retorno a la competición con 12 atractivos duelos, muchos de ellos claves para las aspiraciones de ubicarse en una buena posición para la postemporada.