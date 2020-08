Daniela Zamora: “Renuncié a mi trabajo pensando en una clasificación a los Juegos Olímpicos”

El pique rápido por la banda de Daniela Zamora (29) estos días se ha reducido a un rectángulo cerrado en las canchas de la ANFP. Al menos es algo; hace unas semanas el trote era estático y entre cuatro paredes. La puntera y mundialista con la Roja femenina recibió junto con un grupo de jugadoras del torneo local el permiso para volver a las prácticas. Lo hacen con el repechaje ante Camerún en la mira y la ilusión de lograr el sueño de ir a los Juegos Olímpicos por primera vez.

¿Qué tal sus meses bajo la pandemia?

Muy distintos a lo que uno está acostumbrada. Nos tuvimos que adaptar a las nuevas situaciones pero por suerte esa adaptación fue rápida. Desde la primera semana en la U nos empezaron a mandar pautas y nos conectamos por Zoom para seguir entrenando juntas. Hemos tenido el apoyo de nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, del área médica, de todos. Ha sido un manejo muy bueno. Estoy contento por cómo ha hecho las cosas el club y cómo nos ha mantenido entrenando durante estos tiempos tan distintos a lo que estamos acostumbradas.

¿Y en lo personal del día a día?

Renuncié a mi trabajo en febrero para dedicarme cien por ciento al fútbol, pensando en una clasificación a los Juegos Olímpicos y hacer un buen año con la U. Así que tuve harto tiempo libre. Lo que más hice es aprovechar de ordenar lo que no había ordenado nunca, limpiar las paredes, cosas que uno deja de lado por tiempo. Aproveché también de cocinar harto, he aprendido porque no le pegaba mucho, pero ya estoy más acostumbrada. Y ahora en agosto me puse a trabajar de nuevo, en un proyecto por dos meses. Estoy trabajando y entrenando, ya no tengo tanto tiempo libre. Se me va el día en esas dos cosas.

¿En qué trabaja?

Hasta febrero trabajé como analista en control de gestión e una compañía de seguros. Ahora en agosto y septiembre me invitaron de la misma compañía a participar en un proyecto de gobierno y protección de datos. En eso estoy ahora, en algo nada que ver al fútbol, pero es lo que estudié y también me gusta.

¿Está contratada en la U?

Sí. A partir de este año ya hay jugadoras con contrato profesional. La U está llevando un plan que busca la profesionalización del fútbol femenino en la institución. Por ese lado estoy súper contenta, se nos está dando el foco que necesitábamos y se está trabajando bien en el fútbol femenino.

¿Le gustaría poder vivir del fútbol sin tener que trabajar?

A mí me gustan las dos cosas. Me gusta mucho el fútbol y desarrollarme en ese lado, pero por otra parte también tengo mi carrera y es algo que disfruto haciendo. Sé que el día de mañana cuando me retire del fútbol voy a tener ese lado y poder seguir desarrollándome como profesional.

¿Cómo tomó la noticia de los permisos para entrenar?

Feliz, era lo único que estaba esperando. Volver a la cancha, volver a ponerme los zapatos. Feliz de que se haya dado.

¿Qué precauciones toman?

En una reunión nos explicaron todos los protocolos y cómo iba a funcionar todo para que no llegáramos perdidas el primer día a entrenar. Se nos hicieron PCR a todas las jugadoras y cuerpo técnico. Nos miden la temperatura llegando, está desmarcado por donde hay que entrar y salir a la cancha. Hay dispensador de alcohol gel por todos lados, cada una tiene su rectángulo en la cancha, y solo somos cinco jugadoras por cancha. No nos topamos entre nosotras. Está todo bien especificado y con harto protocolo.

¿Y la llegada y retirada del recinto? ¿Todas tienen auto?

Las que lo tienen van en auto, y las que no, la ANFP les pone móviles para que puedan llegar y no usen el transporte público.

¿Llegaron a buen nivel?

La verdad es que es inevitable haber perdido algo de forma física y futbolística, pero siento que tenemos tiempo y podemos llegar a punto a febrero, que es la fecha en la que será el repechaje. Todavía tenemos seis meses, así que es importante haber vuelto a los entrenamientos y ponernos a punto rápidamente para enfrentar a Camerún.

Tarea difícil. El fuerte del rival es el físico.

Claro, es un rival bien fuerte en lo físico. Hemos analizado su juego, pero estamos seguras de que estamos preparándonos bien y que estamos cien por ciento todas enfocadas en el objetivo. Creo que podremos ponernos a puno y llegar en nuestro mejor estado al partido de febrero.

Aún entrenan separadas. ¿Genera temor pasar al contacto en los entrenamientos?

En la fase dos podríamos tener más interacción, aunque no sé bien en qué consiste, no nos han explicado en detalle. Por lo que hasta ahora se está cumpliendo todos los protocolos, está todo súper reglamentado. Se ve la preocupación del cuerpo médico y técnico. Estoy tranquila porque los protocolos se están cumpliendo, estamos trabajando bien, y nosotras nos estamos cuidando harto. Estamos tranquilas y disfrutando de haber vuelto a la cancha.

Pese a no haber jugado la Copa América se ganó el puesto de titular para el Mundial. ¿Cómo es la competencia interna del plantel?

Es súper buena. Tenemos muchas jugadoras de un alto nivel y eso es súper bueno para el equipo. Mientras más difícil se lo pongamos al entrenador más vamos a crecer como equipo. Es súper importante que siga así, y que se sigan integrando nuevas jugadoras para que el equipo vaya creciendo y se puedan obtener resultados.

Esa buena competencia queda en dudas cuando Endler y Rojas cuestionaron decisiones técnicas de José Letelier tras la eliminación en Francia.

No me puedo referir a lo que dijeron la Cote y la Tiane. Lo que yo te puedo decir es que en la selección hay una competencia muy buena por los cupos, desde el Mundial hasta ahora. Se han incorporado jugadoras como Javiera Roa, Yazmín Torrealba, además de las más jóvenes como Isidora Olave, Isabelle Kadzban… Eso le hace bien a la selección porque cada vez hay más alternativas.

¿Le tiene fe al equipo para al repechaje?

Tengo mucha confianza de que vamos a llegar de una buena manera al repechaje. Si es así, tenemos hartas probabilidades de clasificar, si es que podemos hacer nuestro juego y no caemos en el suyo, que el físico marque el partido. Nosotras con toque de balón y jugadas podemos hacerles harto daño. Tengo harta confianza de que nos puede ir bien. Ojalá lograr el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos.

¿Su opinión sobre las funas al ex kinesiólogo de Palestino?

Claramente condeno el acto, en estas situaciones no hay doble lectura. Aplaudo la valentía de mis compañeras para sacar a la luz este tema. Ojalá situaciones como esta no sucedan nunca, que no se repita algo así.