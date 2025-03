Darío Osorio se proyecta como el jugador más valioso del fútbol de Dinamarca

El chileno Darío Osorio se confirma como la gran figura que prometía ser, cuando brillaba en las inferiores de Universidad de Chile. Después de casi dos temporadas en el fútbol europeo, el puntero derecho del Midtjylland de Dinamarca se consolida como el futbolista más valioso de ese torneo escandinavo.

Porque la llegada del oriundo de Hijuelas era una apuesta arriesgada para el campeón danés que, a finales de agosto de 2023 días antes del cierre del libro de pases en Europa, se comprometió a abonar 5,3 millones de dólares por el ciento por ciento de los derechos federativos y el 90% de los derechos económicos del atleta.

Una osada decisión para una secretaría técnica exitosa a nivel continental. Departamento que, sin embargo, nunca vio en vivo a Osorio antes de la contratación.

“Nos lo presentaron en video a Osorio cuando estábamos en Chipre y luego lo analizamos juntos. Todo esto lo tomamos basándonos en lo que pudimos ver en esas imágenes. Nunca lo vimos en vivo al chileno, nos presentaron al jugador en esas imágenes”, reconoció el subdirector deportivo del club Ove Pedersen al diario dinamarqués Bold.

Asimismo, el directivo agregó que “nuestros asociados en Sudamérica fueron quienes nos recomendaron al jugador. Recuerdo que nos sentamos a mirarlo en el camarín y luego lo presentamos al resto de la secretaría técnica. Así fue como nos decidimos, no tuvimos ninguna duda al respecto, aunque se trataba de una compra cara”.

Desde ese entonces, el rendimiento del futbolista ha ido en ascenso. Incluso, en su primera temporada con Midtjylland, Liverpool de Inglaterra hizo una oferta de 10 millones de dólares por su pase, tal como lo informó El Deportivo en su momento, ofrecimiento que fue rechazado por los escandinavos.

“Usted comprenderá que no podemos comentar posibles ofertas por nuestros jugadores. No podemos adelantar nada. Sencillamente, no es esta la forma en que trabajamos. Solo le puedo decir que Darío Osorio es un futbolista muy importante para nosotros, es un gran jugador”, explicó Pedersen a El Deportivo, el año pasado.

El mayor precio

Todos antecedentes que refuerzan la importancia del chileno, que ha convertido al seleccionado nacional como una de las grandes figuras de la Superliga de Dinamarca.

Un reciente estudio del Observatorio del Fútbol de la FIFA, el Centro Internacional de Estudios del Deporte conocido como CIES, el exdelantero azul es el futbolista más valioso de todo el campeonato de esa nación.

De acuerdo con el análisis de la institución, el extremo derecho del equipo de Jutlandia Central proyecta un alto valor para salir de la liga de ese país, alrededor de 19,8 millones de dólares. En caso de una eventual venta por esa cantidad, la U ingresará otros 2 millones de la divisa norteamericana.

Desde que se integró al plantel del monarca danés, el chileno ha disputado 3.287 minutos en 54 presencias en todas las competiciones. Es decir, una media de poco más de una hora de juego en cada una de las presentaciones.

Números que completa con 14 goles y 3 asistencias. Solo en esta temporada celebró en seis ocasiones, cuatro de esas conquistas fueron en torneos internacionales: tres en la Europa League y uno en la fase previa del mismo campeonato.