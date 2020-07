DAS, el sistema que abre la guerra entre los equipos en el inicio de la F1

Un día lleva de acción la Fórmula Uno. Una jornada apenas, con dos sesiones de entrenamientos, este viernes. Cinco horas y media entre el inicio del primer test hasta el cierre del segundo, suficientes para generar la guerra, la primera de la temporada, entre los equipos. Mercedes usó en la pista donde este domingo se correrá el Gran Premio de Austria, su novedoso sistema DAS de suspensión delantera, que generó el reclamo de Red Bull, que al ser desestimado por la FIA, echó más fuego en la hoguera.

¿Qué es el DAS? El Dual Axis Steering es un dispositivo que se regula desde el volante (que el piloto debe mover hacia adelante o atrás) y que permite cambiar el ángulo de los neumáticos respecto de la dirección. El auto rinde más en curvas, cuando las gomas están “abiertas” y mejor en rectas cuando están paralelas. Además, permite trabajar mejor con las temperaturas de los neumáticos, ante la necesidad de calentarlos (en bandera amarilla por ejemplo) o enfriarlos (ante una carrera muy larga o calurosa).

El sistema de volante retractil.

Al cerrarse, el contacto del caucho con el asfalto es menor, la velocidad punta sube y, encima, el flanco de los neumáticos se desgasta menos. En la curva, al abrirse, hay más contacto de la goma con el piso y, por tanto, más agarre.

Si da o no ventaja a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas está por verse, pero desde el box de Red Bull levantaron un reclamo por ilegalidad del dispositivo que se usó ya en las pruebas de Montmeló, en febrero, y que, se sabe, será ilegal en 2021, cuando entren a regir nuevas normas. Los argumentos de los locales en Spielberg eran que no puede haber elementos ajustables con influencia aerodinámica y que no se pueden realizar ajustes a las suspensiones con el auto en marcha.

“Es un sistema muy inteligente y todo eso se debe al ingenio que hay detrás. Pero la pregunta es si cumple con el reglamento en un área fundamentalmente gris”, declaró Christian Horner, jefe del equipo Red Bull. Desde Mercedes se defendieron: Toto Wolff señaló que “una aclaración siempre es buena. Creemos que estamos en el lado correcto. Hubo muchas conversaciones e intercambios con la FIA, esa es la razón por la que lo tenemos en el auto”.

La FIA sopesó los argumentos durante el día y no dio curso a los reclamos de Red Bull. “Los delegados consideran que DAS es una parte legítima del sistema de dirección y, por lo tanto cumplen con las regulaciones relevantes con respecto a la suspensión o la influencia aerodinámica”, dice el informe de los delegados. ¿Terminó la pelea?