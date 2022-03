De los pechazos entre Herrera y Prieto al “Chipamogli”: 10 historias inolvidables del Superclásico en el Monumental

Desde que se anunció el fixture del Campeonato Nacional 2022 se sabía que la quinta fecha sería especial. El domingo 6 de marzo, a las 12.00 horas, Colo Colo y la Universidad de Chile animarán el Superclásico número 191 del fútbol chileno. El duelo se disputará en el estadio Monumental, recinto que ha visto episodios inolvidables de la rivalidad más fuerte de nuestro balompié. Acá un repaso por algunos.

1- Superman y Vergara tenían cosas pendientes

Ya en el Superclásico de 1995 Sergio Vargas y Fernando Vergara habían tenido un conflicto dentro de la cancha. Un año más tarde, al parecer, todavía quedaban cosas por resolver. Por la Copa Chile 1996, Colo Colo igualó el marcador ante la U en el Monumental. El delantero del Cacique se acercó al meta azul a gritarle el gol en la cara. Superman reaccionó y le dio un golpe al artillero, que cayó al césped. Segundos después, Vergara se levantó y comenzó a darle combos al arquero hasta adentro del arco. Sin embargo, los estudiantiles fueron los que celebraron en ese encuentro, porque Cristián Traverso convirtió el 3-2 final sobre los albos.

2- Rivarola y la última vez de la U

Tal vez la imagen de Diego Rivarola, celebrando en las rejas del estadio Monumental con la camiseta de la serie Dragon Ball Z, debe ser uno de los recuerdos más queridos por los hinchas de la Universidad de Chile en las últimas décadas. Ese 9 de septiembre de 2001 los azules consiguieron su último triunfo en ese recinto y el argentino anotó el 1-1 parcial. Fue victoria 2-3 sobre Colo Colo, la última vez de la U en Macul.

3- La triste agresión a Nelson Pinto

El 31 de agosto de 2003 se vivió en triste episodio en la historia del Superclásico. Cuando ambos equipos igualaban 1-1 en un intenso encuentro, Nelson Pinto, jugador de la Universidad de Chile, fue agredido con un pedazo de pizarreño, lo que le provocó un visible corte y sangramiento. Como consecuencia, el duelo mayor del fútbol chileno no se volvió a jugar en el estadio Monumental hasta el año 2006.

4- La inolvidable corrida de Lucas Barrios

Colo Colo vencía por la cuenta mínima a la U en el Monumental, en el Clausura 2008. Sin embargo, los dirigidos por Arturo Salah se fueron en búsqueda de la igualdad. Lucas Barrios, quien había salido momentáneamente del campo con evidentes muestras de agotamiento físico, retornó a la cancha y tomó el balón antes de la mitad de la cancha, gambeteó a Rafael Olarra y se volvió inalcanzable para Christian Martínez y Marco Estrada, y a la salida de Miguel Pinto definió rasante. Uno de los goles más bellos en la historia del Superclásico, convertido por uno de los grandes delanteros que ha tenido el Cacique en los últimos años.

5- La venganza de Tocalli sobre Basualdo

“¿Tocalli, qué currículum tiene? Tuvo una buena actuación con la Sub 20 y lo echaron de Vélez Sarsfield. Yo y otros técnicos tenemos más experiencia que él”, fueron las declaraciones de José Basualdo, entrenador en 2009 de la U, cuando le consultaron semanas antes del Superclásico sobre su par Hugo Tocalli, adiestrador de Colo Colo. Pero eso no quedó ahí, porque en la semana previa al duelo en el Monumental, Pepe intercambió duras declaraciones con el cuerpo técnico albo: “Si empezamos a comparar los currículum tienen todas las de perder”, dijo Jorge Fleitas, PF albo; a lo que el estratega azul respondió: “Tiene que justificar el sueldo. Sé cómo funciona esto, les gusta sacar sangre, más en la semana previa a un clásico”. Dentro de la cancha, Colo Colo ganó por la cuenta mínima con gol de Paredes. Años después, Hugo Tocalli reconoció que ese triunfo fue una doble satisfacción: “En ese partido que les ganamos y para mí fue doble satisfacción, porque recuperamos en dos partidos lo que no logramos antes y no paramos de ganar, pero también de ganarle a alguien que me había criticado mucho. Me pareció una desubicación total, nunca tuve una relación con él para que saliera a criticarme de esa forma”, dijo al sitio DaleAlbo.

6- Molinas sentenció su paso por Macul

Un complicado Colo Colo estaba derrotando por 2-1 a la histórica Universidad de Chile 2011 de Jorge Sampaoli, que había sufrido dos expulsiones. En un partido marcado por las polémicas, Carlos Muñoz desperdició una clara oportunidad de sentenciar el marcador y dejó viva a la U para los descuentos. Los azules, que buscaban con más desesperación que fútbol, lanzaron un centro al área, el que fue conectado por el volante del Cacique Osmar Molinas, quien en su intento de despejar clavó el balón en su propio arco y puso el 2-2 que desató la locura de Johnny Herrera, Sampaoli y Marcelo Díaz, que festejó con gestos obscenos hacia la Garra Blanca.

Foto: AGENCIAUNO

7- Herrera vs. Prieto

Uno de los nombres que siempre causó polémicas en los Superclásicos fue el de Johnny Herrera. Al finalizar la agónica derrota de la U por la cuenta mínima en el Monumental en 2012, con un golazo de Carlos Muñoz, el arquero de Colo Colo Francisco Prieto realizó un polémico gesto a la barra azul, lo que provocó la furia del meta estudiantil. Se dieron de pechazos y debieron ser separados por el resto de sus compañeros.

FOTO: AGENCIAUNO

8- Herrera vs. Felipe Flores

El gol convertido por Jean Beausejour para Colo Colo, que era el 2-0 en el partido, fue la chispa que encendió el Superclásico. El delantero de los albos Felipe Flores se acercó y le gritó el gol en la cara a Johnny Herrera, quien reaccionó e intentó agarrar al zurdo, sin éxito. Una vez terminado el partido, el arquero no se guardó nada: “Felipe Flores es un ‘Chipamogli’ jugando fútbol, es realmente penoso. Me gritó el gol, me contuve, me pegó una patada e igual me contuve”.

9 - “El gol a la U que más recuerdo es el que voy a hacer el domingo”

Esteban Paredes encendió el Superclásico en el Monumental, en el Transición 2017. En la conferencia de prensa previa al partido y al ser consultado sobre cuál era el gol a la U que él más recordaba, el histórico delantero de Colo Colo respondió lo siguiente: “El gol que más recuerdo es el que haré el domingo”. Y Paredes no sólo anotó uno, sino tres goles en la victoria por 4-1 de los albos.

10- El gol 216

No podía ser de otra forma. Esteban Paredes, el máximo goleador en la historia de los Superclásicos (junto con Carlos Campos) tenía que convertir ante la Universidad de Chile su gol con el que se transformó en el máximo goleador de la Primera División chilena. El mítico gol 216 significó el 2-1 sobre los azules ese 5 de octubre de 2019. El Cacique ganaría esa tarde por 3-2 con un agónico gol de Julio Barroso.