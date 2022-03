Ex presidente de la F1 sale en defensa de Putin: “Es muy directo y honorable (...) ha hecho lo que dijo”

Bernie Ecclestone, el ex timonel de la Fórmula Uno, es un reconocido amigo de Vladimir Putin, el Presidente de Rusia. Se les ha visto posando para fotografías, compartiendo ideas y hasta disfrutando de la competición que se realizá en el país que hoy está en guerra contra Ucrania.

Ecclestone, más allá de querer evitar cualquier tipo de cuestionamiento, salió a respaldar a Putin. Lo hizo en declaraciones a Times Radio, que fueron reproducidas por el sitio Marca. “Como persona, le encuentro muy directo y honorable. Vladímir hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer sin ninguna discusión”, dijo Ecclestone. Ante tales palabras, los periodistas que lo entrevistaron le contraargumentaron pues Putin había negado que quisiera invadir Ucrania. “Las circunstancias cambian, ¿no?”, respondió.

De paso, Ecclestone criticó la decisión de suspender la carrera de Fórmula Uno que se realizará en Rusia, en una medida que busca castigar al país bélico. No entiende que no se realice, más allá que el campeón del mundo Max Verstappen anunciara que no asistiría. “Claro que podría celebrarse. Es una persona en un el evento y nada más”.

“Supongo que son las personas involucradas en el evento quienes deben decidir. ¿Cómo puede alguien juzgar lo que está sucediendo ahora? Quizás haya personas que piensen que Rusia hizo lo correcto”, matizó.

Ecclestone y Putin fueron los grandes propulsores de que la Fórmula Uno llegase a Rusia, en 2014. Ya registraba ocho carreras consecutivas.