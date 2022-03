Jorge Segovia le da otra vez a Bielsa: “¿Le volvieron a despedir? Es difícil seguirle porque le ocurre a cada rato”

Jorge Segovia no se olvida de Marcelo Bielsa. El máximo accionista de Unión Española volvió a recordar las rencillas con el ex seleccionador de la selección chilena después de que el Leeds decidiera despedir al DT por los malos resultados obtenidos en la Premier League.

El extimonel de la ANFP se tomó con sarcasmo la propuesta de un hincha que le escribió en Twitter hablando de la posibilidad de que el rosarino asumiera el banco hispano.

“Don Jorge Segovia, Marcelo Bielsa esta libre... así por ser...”, tuiteó el fanático de los de Santa Laura. La Respuesta de Segovia llegó algunos minutos después.

“¿Le volvieron a despedir? Es difícil seguirle porque le ocurre a cada rato”, manifestó en su respuesta.

El mensaje de Jorge Segovia en relación a Marcelo Bielsa.

Viejas rencillas

Este mensaje vino a recordar el conflicto que sostuvo con Marcelo Bielsa en 2011 cuando el rosarino decidió abandonar el cargo de DT de la Roja por la llegada a la directiva de la ANFP de Sergio Jadue.

“No puedo trabajar en común con el señor Segovia, es Imposible”, declaró el argentino en la previa de las elecciones de la ANFP que se desarrollaron en noviembre de 2010.

“Quien no respeta los procesos democráticos es un fascista. Si en mi exposición corro el riesgo de convertirme yo en un fascista, debo tener mucho cuidado con lo que digo (...). El corazón del fútbol es la gente y Segovia dice que la opinión de la gente no importa, que ellos no votan, que los que lo hacen son los presidentes. Entonces, me pregunto: ¿Es de verdad democrático quien no toma en cuenta a quienes son el sustento del fútbol?”, fue uno de los argumentos que entregó en esa oportunidad.

A su vez, Segovia indicó en 2011, al momento de buscar un reemplazante, que esperaba tener un seleccionador que le entregara a Chile triunfos reales y no morales y que lo apoyaría a toda costa. “Se habla del trabajo de Bielsa, pero qué ganó Bielsa, nada”.