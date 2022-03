Salió caro el Cadillac: Colocho Iturra paga millonaria multa para ser sobreseído del caso que involucró al Mago Valdivia

El lío de Manuel Iturra por un lujoso vehículo marca Cadillac, que involucró a Jorge Valdivia, llega a su fin. Luego de meses de investigación, el retirado futbolista decidió pagar la multa de $14.779.180, según el documento al que tuvo acceso El Deportivo, con la cual se pudo lograr el sobreseimiento definitivo, según el escrito que va firmado por Frederick Roco, juez del juzgado de Garantía de Iquique.

El 14 de julio de 2021, en el Juzgado de Garantía de Iquique, el Servicio de Aduanas se querelló contra Manuel Iturra por contrabando de un vehículo Station Wagon, marca Cadillac, modelo Escalade 6.2, año 2015, avaluado en $49.744.800. El retirado futbolista, quien colgó sus botines en 2020, tras defender a los Dragones Celestes, inició una pesadilla que lo tuvo citado a dar explicaciones a la justicia.

Al ex volante de la U se le acusó de no respetar el plazo establecido para realizar una transferencia, que deben ser al menos por 36 meses, según establece la ley. “No podrán ser objeto de negociaciones de ninguna especie, tales como compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier acto jurídico que signifique la tenencia, posesión o dominio de ellos por persona extraña al beneficiario de la franquicia aduanera, antes de transcurrido el plazo de tres años, contados desde la fecha de su importación al país”. En caso de querer transferirlo antes del plazo estipulado, se deben asumir los impuestos que no se cancelaron en su ingreso a territorio nacional.

La denuncia contra Iturra se resumió de la siguiente manera: “Aceptada a trámite por la Aduana de Iquique, permanezca en el domicilio declarado al momento de obtener la Franquicia de la Partida 00.33 y en ninguno de los domicilios fiscalizados, desconociéndose su actual paradero, configurándose a su respecto el delito de Contrabando, conforme lo dispuesto en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, pese a la obligación de informar cualquier cambio de domicilio”, dice el escrito al que tuvo acceso La Tercera.

En la denuncia también se involucró a Jorge Valdivia. Colocho, al ser contactado por teléfono, entregó su versión e involucró al volante. El informe de la Aduana así resume la respuesta: “El vehículo marca Cadillac, modelo Escalade, es de su propiedad y que lo mantiene en la casa de su amigo Jorge Valdivia por seguridad, ya que no mantendría domicilio fijo en Chile. Indicó que por razones familiares viaja a España a ver a sus hijas, señalando que mantiene contrato de trabajo en Chile y que por ahora no tiene residencia fija, que el domicilio declarado en la DIN de importación del vehículo es el domicilio de la oficina de Jiménez Lería para efectos de correspondencia. Agregando finalmente, que se encuentra en la casa de sus padres en la Ciudad de Temuco”.

Al Mago, en diferentes oportunidades, lo fueron a visitar a su casa. En una de estas ocasiones los atendió. Se negó a firmar el acta de fiscalización. “Asegura que Iturra vive en España y que el vehículo por el que se le consulta no está en su domicilio, desconociendo su actual paradero”, fue la explicación del futbolista.

Tras el pago de la multa, el lío judicial que involucró a Colocho llega a su fin. El retirado futbolista, quien ya había entregado el vehículo en noviembre de 2021, finalmente accedió a pagar la multa para evitar un juicio que podría traerle mayores consecuencias.