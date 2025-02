Dedicatorias y más: las historias y números de la primera fecha del Torneo Nacional 2025

Universidad de Chile arrancó con todo goleando 5-0 a Ñublense, en el Estadio Nacional. Colo Colo, por su parte, comenzó la defensa del título con un triunfo claro por 3-1 ante Deportes La Serena. Coquimbo Unido sorprendió a Deportes Iquique en Tarapacá (3-0 para los Piratas), mientras que Deportes Limache debutó en Primera División igualando 1-1 ante Everton en La Calera.

Lo que viene son los números e historias que dejó la primera fecha del Torneo Nacional 2025, que lleva por nombre Liga de Primera.

Las historias

—Fuerza Clavito

Hernán “Clavito” Godoy (83 años) se encuentra internado desde el viernes en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida. Su diagnóstico es complejo: hepatocarcinoma metastásico (cáncer de hígado). Y las muestras de afecto no se hicieron esperar.

Una de ellas fue la que entregó el entrenador de Huachipato, Jaime García: “Quiero mandar un saludo muy especial a un tipo que es una persona gigante para mí. Un amigo desde hace mucho tiempo, me rescató en Arica del fútbol amateur y me hizo jugar ahí. Después me tuvo en Santiago Morning. Es el profe Clavo. Lo quiero, lo adoro y espero que se recupere”, expresó en TNT Sports.

Por su parte, Audax Italiano (elenco donde Godoy jugó y dirigió) también se manifestó en las redes sociales.

—Un estreno después de varios años

Erwin Durán, entrenador de Deportes La Serena, dirigió por primera vez en el fútbol de Primera División tras años de hacerlo en el ascenso. “Estoy cumpliendo un sueño”, declaró en la antesala del partido de los serenenses ante Colo Colo.

Eso sí, el DT deberá redoblar el trabajo ya que su elenco cayó en La Portada 3-1 ante los actuales campeones del fútbol chileno.

Erwin Durán, entrenador de Deportes La Serena.

—El primer goleador en Primera

“Contento. Muy emocionado por seguir en esta racha goleadora y poder convertir en Primera. Empujamos bastante”, declaró Nelson da Silva, atacante del recién ascendido Deportes Limache y autor del primer gol de los tomateros en la máxima categoría, en el postrero 1-1 ante Everton en La Calera.

—Minuto de silencio por René Orozco

Previo al partido entre Universidad de Chile y Ñublense se rindió un minuto de silencio en memoria del expresidente de los azules René Orozco, quien falleció el 6 de diciembre de 2024. Como pocas veces se suele ver, prácticamente la totalidad del público que asistió al Estadio Nacional (unas 30 mil personas) respetó el homenaje.

Goleadores

Lucas di Yorio.

Lucas di Yorio anotó dos veces en la goleada de Universidad de Chile sobre Ñublense. Con ello, se instaló provisoriamente como el máximo artillero de lo -poco- que va de campeonato.

Con 2 goles : Lucas di Yorio (Universidad de Chile).

Con 1 goles: Jorge Henríquez (Cobresal); Javier Correa, Vicente Pizarro, Sebastián Vegas (Colo Colo); Nahuel Donadell, Nicolás Johansen, Matías Palavecino (Coquimbo Unido); Sebastián Gallegos (Deportes La Serena); Nelson da Silva (Deportes Limache); Nicolás Baeza (Everton); Bryan Carrasco, Pablo Parra (Palestino); Javier Altamirano, Leandro Fernández, Nicolás Guerra (Universidad de Chile).

Resultados de la fecha

Deportes Iquique 0-3 Coquimbo Unido (Nicolás Johansen 3′, Matías Palavecino 84′, Nahuel Donadell 90+7′).

Palestino 2-1 Cobresal (Bryan Carrasco 61′, Pablo Parra 75′; Jorge Henríquez 86′).

O’Higgins 0-0 Huachipato

Universidad de Chile 5-0 Ñublense (Javier Altamirano 48′, Lucas di Yorio 51′ y 68′, Leandro Fernández 63′, Nicolás Guerra 89′).

Deportes La Serena 1-3 Colo Colo (Sebastián Gallegos 79′; Vicente Pizarro 33′, Sebastián Vegas 72′, Javier Correa 80′).

Deportes Limache 1-1 Everton (Nelson da Silva 90+2′; Nicolás Baeza 15′).

Universidad Católica vs. Audax Italiano

Unión La Calera vs. Unión Española

Tabla de posiciones

Próxima fecha

Audax Italiano vs. Deportes Iquique

Unión Española vs. Palestino

Coquimbo Unido vs. Universidad Católica

Ñublense vs. Deportes Limache

Huachipato vs. Everton

Cobresal vs. Deportes La Serena

Universidad de Chile vs. Unión La Calera

Colo Colo vs. O’Higgins

