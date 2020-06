Del deporte a la pantalla grande: figuras internacionales que dieron el salto al cine

Hacer carrera en la élite del deporte abre un montón de puertas. Sus protagonistas cuentan con capacidades físicas y mentales, las cuales se consolidan tras años de entrenamientos y competencias, que pueden perfectamente ser utilizadas en otras áreas, como, por ejemplo, en el cine. Porque por más que en el mundo exista una diversidad inmensa de actores, hay veces que solo en el ámbito deportivo está la persona indicada para realizar un papel en la pantalla grande (o simplemente una estrategia de marketing así lo quiere), más aún cuando se trata de historias relacionadas con ellos mismos. Mezcladas con ficción, en algunos casos. Revisa un listado con nombres de disciplinas completamente distintas que así lo han hecho, haya sido antes o después del retiro. Hay quienes dejaron de lado su rol como atletas para dedicarse cien por ciento a la actuación.

Michael Jordan

De figura de la NBA a protagonizar un éxito mundial. Michael Jordan, leyenda del básquetbol estadounidense, se interpretó a sí mismo en Space Jam: el juego del siglo, película que se estrenó en 1996 y contó con la participación de los dibujos animados Looney Tunes. El filme recaudó 230 millones a nivel mundial. El dos veces medallista de oro olímpico con Estados Unidos también ha participado de diferentes documentales sobre su carrera, siendo The Last Dance, que se estrenó en abril de 2020 a través de Netflix, el más reciente.

LeBron James

La secuela de la película de Jordan tendrá como protagonista a LeBron James, actual jugador de los Lakers y también de los mejores de la historia en su disciplina. El alero ha sido parte de diferentes producciones de series de televisión como My Wife and Kids, The Lebrons, Bob Esponja, entre otras. También hizo la voz de un personaje en Smallfoot. Eso sí, su primer rol protagónico será en Space Jam: un nuevo legado, que tiene su estreno programado para 2021.

Vinnie Jones

De la Premier League al mundo cinematográfico. Vincent Peter Jones, también conocido como Vinnet, hizo su carrera futbolística en clubes como el Wimbledon FC y el Chelsea. Además, fue capitán de su selección, la de Gales. Es considerado uno de los jugadores más violentos que ha pasado por la liga inglesa, puesto que fue expulsado en 12 expulsiones. Antes de retirarse, en 1998, actuó en la película Juegos, trampas y dos armas humeantes. A la fecha, ha participado en cerca de 40 producciones.

Jason Statham

Famoso por hacer múltiples papeles en películas, en su mayoría, de acción. Antes de debutar en el cine, en 1998, el británico Jason Statham practicó el salto ornamental de manera profesional, participando en torneos como los Juegos de la Commonwealth, en 1990, en el que terminó tercero. También fue parte del Equipo Nacional Brtitánico de salto de natación por un periodo de 12 años. Pese a que su objetivo inicial era dedicarse al regimiento de paracaidistas del Ejército Británico, terminó vinculado al cine. Ha actuado en cerca de 40 películas, entre las que destacan El transportador, Crank, y algunas de las ediciones de Rápido y Furiosos.

Johnny Weissmüller

El estadounidense Johnny Weissmüller fue de los primeros deportistas que alcanzaron el éxito en el cine. Uno de los nadadores más exitosos de la historia. Ganó cinco medallas de oro olímpicas y una presea de bronce, además de 52 campeonatos locales de su país. Consiguió 67 récords mundiales. Y luego se dedicó a la actuación. Trabajó en diferentes películas, pero fue como Tarzán donde consiguió mayor éxito. Lo interpretó 12 veces y, a la fecha, es considerado el mejor en interpretar a ese personaje.

John McEnroe

Uno de los grandes del tenis mundial. Luego de ganar siete torneos Grand Slam y mantenerse como el número uno del mundo entre 1979 y 1989, John McEnroe se dedicó a la actuación. Apareció en las películas No te metas con Zohan y Ejecutivo agresivo, además de las serie Rockefeller Plaza, donde participó en algunos capítulos.

Pelé

Considerado entre los mejores futbolistas de la historia. Galardonado por la FIFA como el Mejor Futbolista del Siglo XX, Edson Arantes do Nascimento consiguió anotar 1282 en su etapa como deportista. En 1981, cuatro años después de su retiro, tuvo su primera experiencia cinematográfica. Trabajó en el filme Evasión o Victoria, de John Huston. Del mismo modo, ha participado de documentales sobre sí mismo, como también en su autobiografía titulada Pelé, el nacimiento de una leyenda, que se estrenó el día que inició el Mundial de Brasil 2014.

Shaquille O’Neal

FOTO: AFP.

Otro que pasó de la NBA a la pantalla grande. Shaquille O’Neal es considerado uno de los mejores pívot que ha pasado por Orlando Magic y los Lakers. Su primer acercamiento con el cine fue en 1993, cuando formó parte del elenco de CB4. Luego, participó en Kazaam, Steel: un hombre de acero, Scary Movie 4, Son como niños 2, entre otras. Su última actuación fue en Uncle Drew, que se estrenó en 2018.

Carlos Monzón

El argentino Carlos Monzón alcanzó la cima del boxeo al ser campeón del mundo de la categoría mediano entre 1970 y 197. Consiguió defender el título en 14 ocasiones y registró un récord de 3 derrotas y 87 victorias. En 1974, fue protagonista en la película La Mary, donde actuó junto a Susana Giménez, con quien tuvo una relación amorosa. Años más tarde, formó parte del elenco de Soñar, soñar y participó de otras producciones. En 1995, falleció en un accidente automovilístico mientras regresaba a la prisión en la que cumplía una condena por asesinar a Alicia Muñiz, su expareja.

Éric Cantona

Éric Cantona encarna a Alain Delambre en Recursos Inhumanos, basada en la novela homónima del escritor francés Pierre Lemaitre.

Una de las máximas figuras del fútbol inglés. El francés Éric Cantona protagonizó diferentes episodios polémicos dentro de la cancha, como cuando en 1995 pateó a un hincha del Crystal Palace que lo estaba increpando. Su carrera en el cine inició en 1995, cuando fue parte del elenco de La alegría está en el campo. También ha producido películas, como Buscando a Éric, donde se interpreta a sí mismo. Recientemente, protagonizó la serie Recursos humanos, que se estrenó hace unos días en Netflix.

Esther Williams

La nadadora norteamericana Esther Williams logró consagrarse campeona nacional de la disciplina y, de no ser por la Segunda Guerra Mundial, habría participado de los Juegos Olímpicos de 1940. Tras ello, dos años más tarde, comenzó una carrera en la industria del cine, donde se consolidó como una estrella con el paso del tiempo. Era conocida como la Sirena de Hollywood y participó en películas como Escuela de sirenas. Falleció mientras dormía el 6 de junio de 2013, por causas naturales.

Ronda Rousey

Una de las luchadoras más famosas que ha pasado por el octágono de la UFC. Consiguió la medalla de bronce en yudo en los Juegos Olímpicos de 2008, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en ganar una presea en esa categoría para su país. Luego de algunos años en las peleas, la norteamericana tuvo su primera oportunidad en la película Los indestructibles 3 y, luego, participó en Rápidos y furiosos 7. Registra un total de cinco apariciones en la pantalla grande.

Mike Tyson

El exboxeador Mike Tyson cierra la lista. El dos veces campeón del título mundial de los pesos pesados es uno de los deportistas más polémicos, por episodios, por ejemplo, como el que protagonizó en 1997. Ese año, Kid Dynamite le arrancó un pedazo de oreja a Evander Holyfield mientras peleaban. Fue descalificado y sancionado con 12 meses sin luchar en el profesionalismo. Años antes, en 1992, fue sentenciado a seis años de prisión tras ser acusado de violar a la modelo Desire Washington, aunque solo cumplió tres. Pese a su historial, desde el cine lo han contratado en más de una ocasión. Ha aparecido en diferentes filmes entre los cuales destacan Rocky IV y las dos primeras partes de la trilogía de ¿Qué pasó ayer?.