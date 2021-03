Del Potro anuncia una cuarta cirugía de rodilla para estar en los Juegos Olímpicos

El drama del tenista argentino Juan Martín del Potro suma un nuevo capítulo. Esta vez anunció que se someterá a una cuarta intervención en la rodilla derecha, luego de que los tratamientos y cirugías anteriores que se realizó tras fracturarse la rótula en 2018 han sido infructuosos. Ahora el procedimiento se llevará a cabo en Chicago.

“Hemos probado muchísimos tratamientos conservadores y alternativos, no tuve buenos resultados. Con él (doctor Jorge Chahla) creemos que la mejor solución es la cirugía, él sabe el deseo que tengo de volver a jugar al tenis, de estar en los Juegos Olímpicos. Entonces decidimos que hacer esto lo antes posible es lo mejor”, expresó el ex número 3 del mundo, en un video difundido.

El tandilense también se refirió al complejo momento personal que vive tras el fallecimiento de su padre hace algunas semanas. “No vienen siendo semanas fáciles, desde que murió mi papá todo me cuesta muchísimo. Pero un día me levanté y llamé al medico y le dije ‘vamos a intentarlo’. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza. Hoy la realidad es esta, no quiero dejar de intentarlo y por eso estoy acá”, manifestó.

La pesadilla de Delpo comenzó el 11 de octubre de 2018, en los octavos de final del Masters 1.000 de Shanghai, cuando sufrió una caída en su duelo ante el croata Borna Coric. Si bien volvió en febrero del año siguiente, las molestias le hicieron imposible continuar hasta más allá de junio de esa temporada, iniciando un largo calvario.