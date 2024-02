Desde antes de la mitad de la cancha: el golazo de Laporte para el Al-Nassr ante el Inter Miami

Este jueves, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se mide ante el Inter Miami de Lionel Messi, en Riad. El duelo prometía hacer rememorar la vieja rivalidad entre el portugués y el argentino, sin embargo, CR7 no se pudo recuperar de sus molestias físicas. Pero el equipo de Arabia Saudita no sintió la baja del ex Real Madrid, porque dentro del campo en apenas 12 minutos ya ganaban por 3-0 al cuadro de la MLS.

Otavio abrió rápidamente la cuenta a los 3′. Luego, fue el turno del brasileño Anderson Talisca, quien marcó a los 10′ para colocar el 2-0. Pero lo mejor estaba por venir.

Desde antes de la mitad del campo

A los 12′, el defensor Aymeric Laporte se apuró en servir un tiro libre desde antes de la mitad de la cancha. El exjugador del Manchester City se animó a pegarle al arco y tuvo premio, porque el portero Drake Callender se encontraba adelantado. El meta estadounidense intentó reaccionar, pero el balón se clavó en el arco.

Laporte lo festejó con sus compañeros, mientras la transmisión internacional enfocaba a Messi, quien miraba un monitor, sin entender lo que sucedía en ese momento dentro de la cancha.

No hubo Cristiano vs. Messi

Un problema muscular sufrido a mediados de este mes sacó a CR7 de este partido. “Cristiano Ronaldo se encuentra en la parte final de su recuperación para incorporarse al grupo. Veremos en los próximos días si se puede empezar a trabajar con el equipo. Estará ausente del partido”, declaró Luis Castro, DT del Al-Nassr.

Para colmo, Gerardo Martino no alineó a Lionel Messi desde el arranque, por lo que los fanáticos que llegaron hasta el Kingdom Arena con la esperanza de ver un duelo cara a cara entre ambos astros se quedaron con las ganas.