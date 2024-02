“Los entrenadores tienen cero autocrítica y culpan a los jugadores”: históricos de la Roja lapidan el cometido de Nicolás Córdova en el Preolímpico

La temprana eliminación de Chile en el Preolímpico de Venezuela no dejó para nada contentos a algunos jugadores históricos de la selección nacional. No solo por la no clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que por la forma en que se perdió ante Argentina (5-0). El diagnóstico que hacen es lapidario y exponen varios factores para entender este nuevo fracaso.

“Nos pesó el desgaste del partido con Uruguay, lamentablemente no estamos acostumbrados a jugar a esa intensidad y recuperar cada tres días (...). Hay que subir el estándar físico de nuestro país, así no podemos competir. No nos da más, hoy nos pesó, Argentina nos pasó por encima”. Con esas palabras explicó Nicolás Córdova la apabullante derrota ante los transandinos, acusando una clara diferencia física en comparación con los otros seleccionados.

En ese sentido, los especialistas responden a la justificación del entrenador. Por ejemplo, Carlos Caszely es enfático en señalar que los juveniles no tienen el roce suficiente debido a la poca cantidad de partidos que juegan. “Los cadetes no juegan casi nada. Ahora los Sub 23 fueron con jugadores de 22 o 23 años, mientras que las otras selecciones lo hacen con jugadores de 16 o 17 años y que en cuatro años más van a tener años de experiencia, y Chile no la tiene”, afirma a El Deportivo.

Respecto al análisis de Córdova, el ‘Chino’ fue aún más crítico en el rol de los entrenadores. “Todos los técnicos dan puras excusas, les echan la culpa a los jugadores cuando son ellos quienes los preparan (…). Los entrenadores tienen cero autocrítica y culpan a los jugadores. ¿Quiénes tienen que solucionar los problemas de los chicos? Los técnicos. ¿Y si no los preparan?”, aseveró.

Lo propio hace el mundialista Fabián Estay, quien cuestiona la actitud del entrenador: “Puede que tenga razón o no, pero él tomó este reto, lo hubiese dicho antes. Él asumió ese compromiso y ahora es muy fácil decir ‘los chicos no están preparados’, cuando la realidad es que si tú tomaste este proyecto es porque confiaste en este grupo de jugadores y porque pensaste que les ibas a sacar un mejor rendimiento”.

Cierra su análisis asegurando que la fortaleza mental le pasó la cuenta a Chile. “La gran diferencia yo la veo en la parte mental. Físicamente puedes hoy por hoy competir con cualquiera, entendiendo que hay biotipos muy diferentes. Pero el martes Chile se cayó cuando le llegó el primer gol, futbolística y anímicamente. No estaba ni dentro ni fuera de la cancha, el equipo como que se paralizó”, sostiene.

Gabriel Mendoza, en tanto, culpa directamente a los clubes por el bajo nivel mostrado en competencias internacionales. “Los clubes grandes y menos las sociedades anónimas no se preocupan de potenciar las divisiones menores, con trabajo y un montón de cosas que se podrían hacer. Eso se ve reflejado en las competencias y en el desarrollo de los torneos internacionales, porque solamente les interesa ver cifras en el primer equipo y les importa poco y nada lo que son las divisiones menores y eso se ve reflejado en la selección”.

El ‘Coca’ concluyó su análisis asegurando que “los jugadores jóvenes llegan a la Selección por capacidad propia y no por las herramientas que se les entregan en sus clubes, porque son buenos jugadores y tienen un poco de talento. En ese sentido llegan por sus propias capacidades y no por las armas que les puede entregar el club”.

Por su parte, Mario Lepe es categórico al manifestar que la falta de inversión que hay para el desarrollo de los más jóvenes. “Debe haber más inversión para que no tengamos que esperar una generación que se da de vez en cuando para optar a algún título o alguna clasificación. Eso es algo que viene desde hace muchos años, no es un análisis reciente nada más”, expresa.

Cristian Leiva, quien tiene experiencia dirigiendo selecciones menores, critica el bajo presupuesto que se maneja en la categoría y las condiciones de trabajo de las mismas. “Hoy en día los presupuestos son muy bajos en el fútbol menor, a los entrenadores se les paga muy poco y las canchas de entrenamiento son muy pocas en la gran mayoría del fútbol joven. Nuestros vecinos han avanzado mucho y nosotros estamos estancados”. El Flaco compara la realidad con la de Brasil y Argentina. “Allá hay muchos centros de entrenamiento y actualmente estamos muy lejos de eso. Solo con el talento no alcanza”, lamenta.

Manuel Astorga. (Foto: Twitter)

¿Qué se debe mejorar?

El experimentado preparador físico, Manuel Astorga coincide con las palabras de Córdova en relación al poco físico de los jugadores. Para mejorar ello, asegura que “falta la implementación de políticas públicas a nivel preescolar y escolar que den bases fisiológicas reales a los niños que mañana van a entrar a escuelas polideportivas y también para los que van a ingresar al fútbol joven”.

Critica además que muchas veces se corta tempranamente la preparación física de los jugadores: “El trabajo que se realice debe ser de largo tiempo, entendiendo que la preparación física de un futbolista demora años y muchas veces por querer obtener resultados tempranamente se olvidan del trabajo fisiológico de base que hay que tener”.

En lo concreto, apunta a lo que se debe cambiar para mejorar el rendimiento de las selecciones menores. “Implementar una buena elección de sistemas de entrenamiento y metodologías, elevar el nivel de exigencia e intensidad en la precaria competencia local y elevar el volumen de competencia a los cuales se ven enfrentados los chicos en etapa formativa”.

Concluye su análisis entregando los aspectos físicos que deben mejorar y cómo hacerlo. “Tienen que fundamentalmente elevar los niveles de consumo de oxígeno a niveles y parámetros exigibles u comparables con la élite mundial, elevar los niveles de resistencia aeróbica, elevar los niveles de fuerza específica para poder el día de mañana optar a tener jugadores más potentes, tener una mayor envergadura física y que la masa muscular sea la adecuada respecto a los niveles de élite mundial”.