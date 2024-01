“Un ser impresentable”: Manuel Astorga vuelve a arremeter contra Marcelo Ríos

Manuel Astorga fue una pieza importante en la carrera de Marcelo Ríos. El preparador físico trabajó junto al Chino en su exitosa época a finales de la década del 90. Sin embargo, según contó el propio Astorga, su relación laboral tuvo un abrupto final luego de que, de forma insólita, el tenista lo atropellara en una pretemporada.

“No conté la historia porque no quería que saliera perjudicado Marcelo, pero fue obviamente sin intención. Desgraciadamente al bajarme de su vehículo, él pensó en hacer una broma o algo así, pero arrancó el automóvil antes y pasó por encima de mi pierna”, dijo el PF años más tarde.

Un conflicto que no sana

En los últimos días se produjo un nuevo capítulo de esta vieja rivalidad, cuanto Astorga comentó con furia una publicación en el Instagram de TNT Sports que recordaba el cumpleaños del exnúmero uno del mundo del ranking ATP en 1998.

FOTO: AGENCIAUNO

Al ver el posteo, el examigo del Chino puso en los comentarios: “Un ser impresentable”. Luego, fue aún más ácido: “El ser más despreciable con quien perdí tiempo 10 años”, escribió.

Otro round

Claro que de vez en cuento ambos protagonistas se encargan de enviarse duros mensajes a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, como fue en este último caso.

La última polémica había sido en enero de 2023, cuando Astorga volvió a tratar de duros términos al Chino en radio Touch: “No soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira. No soporto el chaqueteo ni el ‘vilipendeo’ porque alguien tiene una estatura para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título. Para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”.

Pero el extenista no se queda atrás. En 2020 dijo esto sobre quien fuera su PF: “Estuve 10 años con un payaso, qué ganas de volver atrás y poder tener a gente capacitada”.