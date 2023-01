Di Santo llega a la UC analizando el fútbol chileno: “Colo Colo con el plantel de la temporada pasada pudo haber hecho un poco más en las copas internacionales”

Universidad Católica está a solo a un día de disputar su primer encuentro del presente año. Será un amistoso ante el equipo boliviano Oriente Petrolero, en el cual se espera ver a gran parte de las caras nuevas que prepararon los cruzados para afrontar la siguiente temporada.

Entre ellos, destaca la figura del delantero argentino Franco Di Santo, quien vio los inicios de su carrera en Audax Italiano por los años 2006/07. El jugador está ilusionado con la temporada que se le avecina.

“Estoy con sobrecarga muscular. Espero jugar el jueves, siempre quiero jugar, pero eso es decsión del técnico. Es un placer jugar con Zampedri, me incentiva a poder mejorar. Con (Alexander) Aravena y César (Pinares) hemos ido rotando en el esquema” mencionó en DIRECTV respecto a sus ganas de jugar frente a Oriente Petrolero. “Me considero un jugador que se mueve por todas partes, no me encasillo como nueve neto, quizás Fer (Zampedri) tiene mejor esa cualidad. Espero complementarme bien con mis compañeros y hacer lo mejor posible. Como equipo grande estamos para pelear lo que sea, esa es la idea y la mentalidad nuestra”.

Respecto a su decisión por unirse a la UC, el argentino le dio gran parte del mérito a Ariel Holan y su proyecto: “Me motivó el interés de Católica, el fútbol serio y que esté Ariel Holan, un técnico ganador y que siempre habló de apuntar a cosas importantes. Además de volver a Chile, que es el país que me dio la oportunidad de dar mis primeros pasos”.

Posteriormente, el delantero trasandino aprovechó la oportunidad de opinar sobre el desempeño de Colo Colo en la temporada pasada, específicamente en las copas internacionales. Los albos no fueron capaces de superar la fase de grupos de la Libertadores al caer en el partido decisivo frente a Fortaleza, club con el que se vincula actualmente a Juan Martín Lucero. Tras dicha caída, el Cacique tuvo que disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana frente al Inter de Porto Alegre, equipo que finalmente terminó sepultando las aspiraciones albas de conseguir un buen desempeño internacional. Al respecto, Di Santo mencionó que los equipos chilenos tienen lo necesario para rendir de mejor manera en estas competiciones, tomando el caso del Cacique: “Colo Colo con el plantel de la temporada pasada pudo haber hecho un poco más en las copas internacionales, y al final por un pequeño detalle se quedaron fuera. Hoy por hoy, considero que sí se pueden hacer mejores cosas en estas competiciones. Ojalá sea Católica en este caso. Es cosa de seguir confiando y las cosas al final se van a dar” sentenció.

Cabe recordar que los cruzados comenzarán su aventura internacional el 7 de marzo, enfrentando a Audax Italiano, el club que vio nacer a Franco Di Santo, por la primera ronda de la Copa Sudamericana.