Diego López mira la tabla tras el clásico: “Hay que ser realistas con donde estamos, sabemos que tenemos que hacer puntos”

La U está complicada. Tras caer en el Clásico Universitario, los dirigidos por Diego López se encuentran a tres unidades de los puestos de descenso. Las expectativas son bajas y el DT lo sabe. “Vienen partidos donde nos jugamos mucho. Tenemos que ser conscientes. Por más que hagas partidos buenos, lo que más importa es que vengan unidades. Hay que ser realistas con donde estamos. Sabemos que tenemos que hacer puntos”, sostiene.

Los laicos no levantan. Pese a que el técnico se mantiene firme en sus declaraciones y asegura que tiene la energía suficiente para sacar a los azules del mal momento, fin de semana tras fin de semana, escapar de la parte baja parece transformarse en una quimera. “Cometemos errores en momentos claves. Después es difícil, contra un equipo grande, más allá de la jerarquía y de las diferencias”, dice López.

“Nosotros podemos ser un equipo joven, pero a la hora de jugar tenemos que hacerlo de la mejor forma. Tenemos que estar más unidos que nunca y salir lo más rápido posible”, agrega.

“Fueron superiores”

En el Estadio Nacional el marcador fue 0-3. Expresivo. El entrenador estudiantil no tuvo problemas en asegurar que Universidad Católica fue mejor en Ñuñoa. “Jugamos ante un equipo que demostró ser superior. Después nos faltó algo más ofensivamente. Ronnie (Fernández) le dio mucho fastidios a los defensores. Lo que no tenemos que hacer es perder la cabeza, como lo hicimos en el segundo gol. Estas cosas son las que tenemos que corregir”, analiza.

En la misma línea, suma que, más allá del negativo 2022, la UC sigue siendo un equipo con pasta de campeón: “Ellos vienen campeonando. Es un equipo que está armado, que sabe a lo que juega. Dimos ventaja y cometimos errores”.

¿Cómo escapar de la zona roja? En el CDA esa es la pregunta que todos se hacen. Diego López parece no encontrar la respuesta. Sin embargo, apela a la emotividad en el mal momento: “Se sale juntos. Hoy vi una hinchada que acompañó y cantó hasta los últimos minutos, lo otro (incidentes) no lo vi. La U es un equipo que tiene mucha pasión atrás”, afirma.

“De todas las situaciones en el fútbol se salen estando unidos. Es importante para todos. Demostrarnos a nosotros mismos que podemos salir juntos. Tenemos que estar juntos y ser fuertes mentalmente para salir lo más rápido posible”, adiciona a sus palabras.

El partido no estuvo exento de polémica fuera de la cancha. Tras el pitazo, un grupo de hinchas invadió el césped del Estadio Nacional, provocando que los jugadores partieran rápidamente a los vestuarios. Una situación que Diego López asegura no haber presenciado. “No lo vi. Yo me fui. Está bien que manifestarse civilizadamente, pero lo otro no lo vi”, dijo.