Director de la selección de Perú: “Queremos jugar contra Chile o Ecuador, el rival que sea”

La suspensión de la doble fecha eliminatoria de marzo dejó a las selecciones sudamericanas en vilo. Un escenario complicado en el que las federaciones han debido buscar soluciones para darle bagajes a sus equipos nacionales. Así surgió la idea de jugar un amistoso entre Chile y Perú a finales de este mes, una opción que atrae a los del Rímac, tal como aclaró a El Deportivo el director de la selección franjeada, Juan Carlos Oblitas.

-¿Es factible jugar un amistoso contra Chile?

Se están hablando muchas cosas. Queremos jugar contra Chile o Ecuador, el rival que sea. Pero mientras no tengamos una respuesta sobre la certeza de traer a los jugadores del exterior, es imposible planificarlo.

-¿Hay un plazo para definir el tema del partido?

Para concretar algo, vamos a darnos un tiempo para decidir. Yo creo que el lunes sería un buen plazo. De acuerdo a eso, podríamos decidir la posibilidad de un amistoso.

-¿Ya se ha comunicado con la federación chilena por el tema?

Esto no lo estamos viendo entre federaciones, es una empresa que organiza partidos la que está viendo el tema del amistoso. No se trata de estar de acuerdo o no de que se haga el partido, cuando sea algo concreto veremos cómo lo haremos. Acá no hay especulaciones.

-El partido contra Chile es una clásico…

Siempre es atractivo jugar contra Chile, pero hay que ver los jugadores con los que contaremos. No tiene nada especial si sólo lo haremos con futbolistas del medio local. Debemos saber si la FIFA mantendrá la fecha en la que se jugarían los partidos de ahora, a finales de marzo. Ya habíamos tenido problemas con jugadores de México y algunos de Estados Unidos. En el primer caso van a parar el campeonato, pero en el segundo el torneo ni siquiera ha comenzado. Tener a los jugadores de Europa es imposible, eso hasta que tengamos una conformación de lo contrario.

-¿Cómo tomaron en Perú la suspensión de los partidos eliminatorios de marzo?

Este no es un problema que quede en un segundo plano. Si no hay equidad entre los equipos sudamericanos es imposible. Lo mínimo es que se haya suspendido la doble fecha, ahora hay que ver si se juegan fechas triples o una fecha más el próximo año.

-¿Complica mucho lo que ha ocurrido?

Este es un problema que a todos nos afecta. Planificas todo antes de estos duelos, eso es algo que se ha perdido. Si no planificas hay incertidumbre y realmente no sabes qué hacer.