Dirigentes desafiliados y estadio cerrado por un año: Querétaro es sancionado por los serios incidentes frente al Atlas

Continúan las repercusiones luego de los hechos de violencia vividos en el Estadio Corregidora el pasado fin de semana. Este martes, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, anunciaron que el Club Querétaro fue sancionado con jugar un año a puertas cerradas, tres sin admitir barras y otro sin llevar gente a los duelos de visita. Además, el club recibió una multa de un millón y medio de pesos mexicanos, lo que equivale a 57 millones de pesos chilenos, aproximadamente.

La sanción no solo aplica para el primer equipo masculino, sino que también para el femenino y para todas las divisiones inferiores de la institución. En tanto, la barra de Atlas recibió seis meses de castigo y en lo futbolístico, el partido se declaró como triunfo 3-0 para Atlas.

La pena aplicada es mucho menos severa de lo que se pensó. Hasta este lunes se habló de una posible desafiliación de los Gallos Blancos, incluso algunos llegaron a especular que podría suspenderse el torneo. Sin embargo, aquello no ocurrió.

Los coletazos, de todas formas, no llegan solo hasta aquí. Si bien el club no fue eliminado de la categoría, la Asamblea de Dueños extraordinaria determinó que la directiva actual del Querétaro, encabezada por Gabriel Solares, será vetada por cinco años para ejercer cualquier cargo dentro del futbol mexicano. Todo esto está siendo observado por la FIFA, porque México es una de las tres sedes del Mundial 2026.

Diez detenidos este martes

En temas legales, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que fueron detenidas diez personas que habrían participado en los hechos. “Se les detuvo con órdenes de aprehensión por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito”, expresaron en un comunicado.

En el arresto, según informa la fiscalía, se aseguraron 82 prendas deportivas con logos del Querétaro, zapatillas con posibles manchas de sangre, entre otros elementos de sospecha.

“Se analizaron 583 imágenes, 78 videos, más de mil mensajes con información y denuncias anónimas (...) además, de extraer información de los videos de las cámaras de vigilancia del Estadio Corregidora. Todas las personas del sexo masculino detenidas, serán presentadas ante la autoridad judicial, para que se determine su situación legal. Las investigaciones continúan y se mantendrá la información a la opinión pública”, expresan.

Denuncian amenazas

Tras ser apuntado por varias personas por su actuar en la cancha, el técnico del Querétaro, Hernán Cristante, rompió el silencio este martes al hablar en rueda de prensa. El DT revela algo que era evidente, el estado de animo de los futbolistas está por los suelos: “Hoy hay un plantel sensible, con temor, con amenazas. Chicos que vienen a entrenar con una lágrima, con el dolor de escuchar a su hijo decirles ‘no quiero que vayas más a jugar a la pelota’”.

El estratega revela que la violencia no culminó el sábado, ya que con el correr de los días, algunos jugadores han sido amedrentados: “Han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse. están sufriendo esa situación”.

“Perder el trabajo puedes hacerlo, pero la sensación de amenaza a tu gente es muy desagradable”, agrega.

Cuando fue la conferencia, aún estaba el rumor de una supuesta desafiliación, cosa que no ocurrió, sin embargo, en aquel momento, el técnico expuso que acatarían cualquier sanción, con tal de combatir la violencia. “Tiene que haber represalias. Creemos en la justicia. Hablan de desafiliación, no sé si hay argumentos legales. Sea cual sea la decisión, que sea un parte aguas para que no vuelva a suceder”, fueron sus palabras.