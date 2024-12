Disputas con Marcelo Salas, la pasta base por Maradona y el examen de pelo: las mejores frases del confrontacional doctor Orozco

El doctor René Orozco es considerado el gran refundador de Universidad de Chile. Su gestión correspondió a los mejores momentos del campeonato chileno. Aunque administró a la institución con honestidad y de manera muy directa.

Así ocurrió, cuando en 2004, el entonces timonel de los azules Lino Díaz consiguió el regreso de Marcelo Salas al club. El nefrólogo no se guardó nada para comentar el retorno.

“A mí no me van a cobrar lo de Salas, porque yo no lo traigo. Para como está hoy, es Salas quien tendría que pagar 50 mil dólares para jugar ahora. Para eso tiene harta plata”, explicó el facultativo.

Incluso, el doctor no dudó en calificar como “ídolo de barro” al Matador y argumentó sus dichos, tras recordar la despedida del atacante en 1997.

“Por contrato tenía que jugar Salas. Me dijo: ‘muy bien, entro, y a los cinco minutos me hago el lesionado y me salgo’ y por eso Pedro Cárdenas tuvo que pagarle. Así son, conozcan a los grandes ídolos de este país, otro ídolo de barro”, dijo en ese entonces.

Sergio Vargas, otra de las figuras del cuadro universitario, también recibió la diatriba del mandamás del club. En esa instancia, fue directo para referirse al Superman.

“Vargas dijo que no ha obtenido nada, pero que revise la cuenta en dólares que tiene afuera. Todo gracias a que había un presidente que salvó a la U del desastre, y por eso los ganó”, recordó Orozco.

Asimismo, agregó que “Vargas debería ponerme en un retrato y rendirme pleitesía. Jamás un tipo que llegó con una mano por delante y otra por detrás”.

“Examen de pelo”

En 2001, el entonces presidente de Santiago Wanderers Reinaldo Sánchez presentaba su candidatura a la ANFP. En esa instancia, invitó al galeno a participar de su lista, pero recibió una respuesta muy al estilo del catedrático.

“Vamos juntos los dos a hacernos el examen de pelo. Cómo le vamos a dar el ejemplo a los jugadores si uno no lo hace. Sería como el cura Gatica, que predica, pero no practica. Yo no soy más que candidato que para la U”, le dijo en vivo Orozco.

Porque la formación fue un punto esencial en su administración. No dudó en denunciar hechos extra futbolísticos que ocurrían alrededor de los planteles.

“Nosotros en el año 96, cuando estaba Miguel Ángel Russo, hicimos exámenes de pelo y seis jugadores de la U dieron doping positivo de cocaína. Hicimos la denuncia al directorio y a la ANFP. Si era una cosa terrible. Después averiguamos que en muchos clubes pasaba lo mismo. Incluso el jefe del OS-7 fue a hablar conmigo al hospital”, advirtió en 2010.

En 1993, los azules fueron primeros en la primera rueda del campeonato. Sin embargo, hizo una muy mala segunda ronda y permitió una nueva estrella para Colo Colo. Tras el torno, Orozco dio sus descargos.

“Si los hinchas quieren trofeos, que tomen la camiseta azul, la metan en un balde con cloro para blanquearla y se vayan a Colo Colo”, explicó el médico..