Dominique Charrier y Roberto Araki se imponen en el Punta de Lobos Pro

Tras cuatro días de competencia en Pichilemu, se definieron a las campeonas y campeones de la tercera fecha del Circuito Nacional que arrancó en enero en Reñaca, que luego vivió una jornada en mayo en Iquique y que esta semana tuvo una verdadera fiesta en la capital mundial del surf.

Fue una especie de revancha para los atletas que no fueron seleccionados para los Juegos Panamericanos. Esto porque los competidores de la categoría open se impusieron sus pergaminos sobre los seleccionados del Team Chile. La primera final de la jornada fue entre Jessica Anderson y Dominique Charrier, ambas locales. La experimentada y multicampeona Anderson no pudo contra Charrier que se impuso por 12,93 a 11,07.

Enseguida se disputó la otra final donde se enfrentó el también multicampeón Guillerno Satt de Arica a Roberto Araki. El corredor de Rapa Nui, quien fue uno de los que más se manifestó tras quedar fuera de la nómina del Team Chile, se quedó con el título tras sumar 15,33 a 13 puntos.

En las categorías de proyección y formación las y los ganadores fueron Leia Philips y Pascual Llorens, (ambos de Pichilemu), en sub 16; Amelia Hernándes de Curanipe y Tomás García de la Huerta de Maitencillo en sub 14; Josefa Melús de Arica y Nicolás Durand de Puertecillo en sub 12.