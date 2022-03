Dramática eliminación del Betis: se despide de la Europa League en el último minuto del alargue por falla del relevo de Bravo

El sueño europeo del Betis llegó a su fin de la manera más dramática. Después de estirar la definición de octavos de final de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt por 120 minutos, a nada de llegar a los penales, reciben un gol en el epílogo de la prórroga debido a una pésima salida del arquero Rui Silva. El equipo de Manuel Pellegrini se queda con las manos vacías, cuando la noche estaba para una épica.

Pese a la victoria de los germanos en el Benito Villamarín, se trataba de una serie abierta considerando que el gol de visita ya no tiene un valor extra. Quien mantuvo a los verdiblancos en la ida fue Claudio Bravo, de notable segundo tiempo, coronado con un penal atajado. Sin embargo, el Ingeniero apostó por el portugués Rui Silva, cuyo yerro dio paso a la eliminación. El chileno se quedó en la banca. Más allá de este cambio, el equipo requería mover el tablero arriba, porque debía hacer un gol (como mínimo).

Si bien el Betis tenía el control del balón, aquello no se reflejó en mucha generación de chances. Tampoco en remates a portería. Pellegrini no corría riesgos en pos de convertir. Para pesar del técnico nacional, los más talentosos no tuvieron la mejor de sus jornadas: Canales y Fekir. Sobre todo el francés estuvo bajo en Frankfurt. En la hora de juego, las ocasiones más peligrosos fueron a favor de los alemanes. En ese sentido, Rui Silva tuvo un pacto con los palos.

En los 14′, Knauff pudo hacer un golazo, sin embargo su remate terminó en el travesaño. Más adelante, en los 63′, un tiro libre terminó en un vertical, salvando a los andaluces. Para fortuna del Betis, seguían estando a un tanto de la prórroga.

El Betis no lograba estar fino en el último pase. Al descafeinado partido de Fekir se sumaba la ausencia de Álex Moreno, el lateral izquierdo que le da profundidad por la banda. Además, Pellegrini guardaba en el banco a Borja Iglesias, aguantando en la cancha a Willian José. El Panda entró para los últimos 12′ y terminó siendo la llave de la ilusión. La primera ocasión seria de los verdiblancos fue en los 65′, con un cabezazo de Juanmi desviado por el golero Trapp, tras un notable desborde del inoxidable Joaquín.

Por disposición, el elenco de Pellegrini no bajó los brazos. Intentó, con mayor énfasis sobre el epílogo, llegar a ese gol que le permitía el alargue. Lo que faltaba era el último pase. Y nuevamente, tal como sucedió ante el Rayo para entrar en la final de la Copa del Rey, en el último minuto apareció su hombre gol. En los 90′, Borja Iglesias asoma en el área chica para conectar un envió de Fekir (apareció el Mago) y hacer el 1-0. El Betis no iba a dejar tan fácil de pelear.

El Panda fue el atacante más peligroso del Betis. Además de generar el alargue, estuvo a nada del doblete en el segundo tiempo extra, con un cabezazo que dio en el travesaño. Hasta que vino la desgracia. Minuto 120. Tiro libre para el Frankfurt y una mala salida del arquero da paso al autogol de Guido Rodríguez.

Un objetivo menos para el Betis de Manuel Pellegrini, que era el único club español sobreviviendo en tres competencias. Ahora, los esfuerzos radican en la final de la Copa del Rey (ante el Valencia) y en clasificar a la Champions vía LaLiga.

Chilenos eliminados

En el resto de las revanchas de octavos de final, la suerte tampoco estuvo con los nacionales. Los otros tres que estaban en esta fase se despidieron: Charles Aránguiz, Guillermo Maripán y Erick Pulgar.

Charles Aránguiz fue titular en la derrota del Leverkusen con Atalanta. FOTO: AP

En Alemania, el Bayer Leverkusen perdió agónicamente 1-0 con el Atalanta, que cerró el marcador global con un 4-2. El Príncipe fue titular y salió reemplazado en los 82′. Pese a los intentos, el club de las Aspirinas no logró vulnerar la portería italiana. En paralelo, el Monaco solo empató 1-1 con el Sporting Braga, quedando afuera (en la ida ganaron los portugueses 2-0). Maripán ingresó en los 52′ y fue amonestado. El que no jugó fue Pulgar. Se quedó en la banca para la eliminación del Galatasaray, que cayó 2-1 con el Barcelona, en Estambul.

Los otros equipos que están en cuartos de final son el Rangers, el Lyon, el West Ham y el Leipzig. Este viernes, en Nyon, se realizará el sorteo de las llaves y quedará definido el camino rumbo la final del 18 de mayo.