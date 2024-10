DT del América se enfurece y culpa al árbitro por la lesión de Víctor Dávila

Por la fecha 13 de la Liga MX, América visitó a Tijuana con la ilusión de comenzar a torcer una floja campaña que los tiene en la décima ubicación en la tabla. En Las Águilas fue titular Víctor Dávila, mientras que Diego Valdés inició como suplente e ingresó en la segunda parte. El partido se jugó con rudeza, algo que trajo lamentables consecuencias: la lesión de Dávila en el primer tiempo.

La noticia fue confirmada por la institución a través de un comunicado: “El Club América informa que nuestro jugador Víctor Dávila, presenta una fractura de peroné derecho. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

Lo ocurrido no es menor, puesto que el ex Huachipato es uno de los titulares en la Roja de Ricardo Gareca y no podrá estar para los vitales duelos por las Eliminatorias en noviembre, que serán contra Perú en Lima y ante Venezuela en el Estadio Nacional.

Con la llegada de Ricardo Gareca este 2024, Dávila se convirtió en un titular indiscutido en la selección chilena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La furia del DT

A pesar del 2-2 en el estadio Caliente, André Jardine, entrenador brasileño del América, se mostró molesto por lo hechos que ocurrieron en el transcurso del partido. Una de las primeras cosas por las que se le consultó en la conferencia de prensa fue por la lesión del chileno: “Lo lamentamos profundamente. Es probable que haya una lesión importante con Dávila”.

Aunque después fue más allá y dirigió sus dardos contra el árbitro Fernando Hernández, argumentando que esta fractura pudo prevenirse: “Fue una secuencia de faltas sobre él que tampoco fueron marcadas. Dávila venía entrenando muy bien; empezar con él fue importante para el equipo y él”.

Luego, visiblemente molesto, interpeló incluso a la Federación Mexicana para acusar situaciones que a su parecer fueron mal sancionadas: “El primer gol fue completamente ilegítimo. Para mí fue una falta escandalosa, no concibo saber cómo el árbitro ni el VAR la marcan. Quiero hacer este reclamo a la Federación Mexicana, que más allá de multarme, tiene que hacer algo con el arbitraje. Lo que pasó acá no puede volver a pasar. Estamos jugando partidos importantes, cada punto puede ser crucial”.

“La liga mexicana quiere ser importante, yo estoy acá representando a Brasil y hay muchos DT importantes de Argentina, España, Colombia y todos lados. La veo con una condición de ser una liga vista en todo el mundo, imagino que crece para esto. Pero tenemos que avanzar en el arbitraje también. Espero que no piensen en multarme. Estoy hablando la verdad y lo que siento. Piensen en hacer algo para que no pase de nuevo todo esto”.