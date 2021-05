Dudamel, tras la victoria azul: “Haberlo ganado sin jugar bien es una demostración del carácter del equipo”

Universidad de Chile olvidó su derrota en el Superclásico ante Colo Colo con un triunfo sobre Santiago Wanderers. Con gol de Joaquín Larrivey, los azules doblegaron por la cuenta mínima a los caturros en El Teniente y sumaron su segunda victoria en el Torneo Nacional. Rafael Dudamel, entrenador de los laicos, analizó lo ocurrido en Rancagua y valoró la actitud que tuvieron sus jugadores para quedarse con los tres puntos, pese a no hacer un buen partido.

“El partido se dio disputado de esta forma. Lamentamos la lesión temprana de Cañete. Modificamos tempranamente con la inclusión de Sandoval. Sabíamos lo importante que era ganar la noche de hoy para reponernos luego del clásico. Tuvimos alguna ocasión más, pero fuimos perdiendo el control del juego, por rechazos muy cortos que le permitió a ellos quedarse cerca de nuestra área. Nos fueron llevando cada vez más atrás y nos costó conectar defensa ataque. El partido se dio así. Lo sufrimos, lo fuimos llevando sin nuestro mejor funcionamiento y terminamos ganándolo bajo una circunstancia que no teníamos prevista”, expresó el DT.

“Claro que siempre vamos a poder dar mucho más. Los triunfos dan, en algunas ocasiones, tranquilidad y, en otras, confianza. Buscamos jugar mejor. Esa es nuestra idea cada día y semana. Hoy no nos vamos con esa sensación de haber ganado y haber hecho cosas para haberlo ganado de mejor forma. Podemos dar mucho más y el triunfo nos va a dar la tranquilidad para continuar en esa línea de aspiración. El haberlo ganado sin jugar bien es una demostración del carácter del equipo. No es fácil después de lo que significó la derrota ante Colo Colo. Me siento muy orgulloso de esa gallardía del equipo, pero siempre seguiré exigiéndoles”, complementó.

El DT fue autocrítico con el desempeño de su escuadra: “Seguro que sufrimos más de la cuenta. Nos costó conectar con nuestro ataque para salir de esa presión en tiempo propio, pero, en los momentos que pudimos hacerlo, llegamos al campo rival. Fue un partido distinto de evaluar por lo que venía precedido. Lo más importante son los tres puntos. Hoy no hablan del triunfo, hoy se habla del funcionamiento. Siempre le vamos a encontrar el lado negativo a todo lo que suceda. Hoy me quedo con el triunfo, sabiendo que tenemos que mejorar”.

El venezolano, además, se refirió a las declaraciones que dio Rodrigo Goldberg a radio Cooperativa. El director deportivo tuvo palabras para la continuidad del estratega, asegurando que “hay decisiones que no pueden ser tomadas por el directorio saliente”. A eso, Dudamel contestó: “No tengo nada que responder. Cada quien es libre de dar su opinión. Yo converso con el presidente, el gerente, y siempre estamos evaluando y buscando como mejorar. Al igual que yo lo hago con los jugadores. Lo que Goldberg haya manifestado, son sus puntos de vista y son totalmente respetables”

El análisis del héroe azul

Joaquín Larrivey y Ángelo Henríquez celebran tras el 1-0 de la Universidad de Chile ante Santiago Wanderers. FOTO: Agencia Uno.

Otro que valoró la victoria ante el conjunto de Valparaíso fue Larrivey, el autor del único gol del cotejo. El ariete se mostró contento por el resultado, en unas declaraciones que no estuvieron libres de autocrítica. “Creo que fue un partido de dos equipos necesitados. Nosotros porque veníamos de perder el clásico, y ellos porque están en el fondo. Fue de muchas interrupciones, pero de ida y vuelta. Tuvimos más situaciones en el primer tiempo que en el segundo. Nos faltó tranquilidad. Vamos a mejorar seguramente en el juego, pero era importantísimo ganar para meternos en el lote de arriba. Nos vamos contentos”, declaró el transandino a TNT Sports.

“Hoy me voy contento por el gol, pero principalmente porque ese gol ayudó al equipo a ganar. Hay muchísimas cosas por mejorar, a nivel colectivo y nivel individual. Siempre hay que querer un poco más. Esa es la mentalidad para enfrentar lo que viene”, complementó.

El ariete, además, se refirió a su relación con Ángelo Henríquez, quien lo asistió en el único tanto del partido: “Con Ángelo la verdad es que nos llevamos muy bien. Suponía que iba a tener más opciones, yo tuve una y no alcancé por poco. Hay que dar vuelta la página. Él me dio un pase que no pude concretar y después pude. Él tiene mucho por delante. Es una grandísima persona y seguramente va a tener un buen año”.

Finalmente, al ser consultado por la continuidad de su entrenador, el argentino aseveró que “nosotros nos enfocamos en entrenar y hacer las cosas bien. Sabemos que en clubes así las repercusiones de todos son muy grandes. Leemos y estamos informados, pero estamos preocupados de entrenar y hacer las cosas bien. Lo que sea del club para afuera, ya no depende de nosotros”.

