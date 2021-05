Un gol de Larrivey evitó la catástrofe azul para vencer por la mínima al colista Wanderers

Universidad de Chile se sacó la derrota ante Colo Colo con un trabajado triunfo 1-0 sobre Santiago Wanderers que le permite ser octavo. Los azules llegaron tres veces e hicieron el único gol del duelo ante el colista del torneo que, finalmente, completó su quinta derrota en igual cantidad de partidos.

Y es que las diferencias eran mínimas. Sin ver la tabla, no se sabía cuál era el equipo que buscaba sus primeros puntos y cuál el que pretende llegar a los más alto en las posiciones.

El arranque no fue bueno para los azules, sobre todo por la pérdida de Marcelo Cañete, quien salió lesionado antes de los dos minutos. Al otro lado, Santiago Wanderers no se acobardaba frente al supuesto poderío del plantel azul. Adelantó las líneas especialmente en las orillas, donde la zaga universitaria no encontraba solución a los desbordes de Sebastián Ubilla y Néstor Canelón.

Pero lo cierto es que el cuadro caturro también demostró por qué es el último. Las licencias que deja el equipo en defensa lo hacen más que permeable y quedó demostrado ante la U.

Antes de los diez ya se lo había perdido Joaquín Larrivey. Pero en la siguiente que tuvo no perdonó y abrió la cuenta en Rancagua, después de un grueso error de los zagueros centrales y la habilitación perfecta de Ángelo Henríquez.

Después de eso, los verdes -que jugaran de blanco- se dieron cuenta de que tenían las armas para lograr al menos el empate. A los 28′, Maicol Cabrera avisó con un remate al cuerpo de Fernando de Paul.

Sin embargo, en la jugada siguiente se produjo la jugada más polémica del duelo. En primera instancia, el árbitro Juan Lara pitó el penal tras la mano de Osvaldo González. Pero, cuatro minutos más tarde, se desdijo del cobro.

“No nos dejan competir, por más que uno no quiera”, dijo el airado Ronald Fuentes tras la revocación del cobro, lo que provocó una tarjeta amarilla.

Y aunque Henríquez se lo perdió a los 35′, lo cierto es el rival fue mejor los cinco minutos finales del primer tiempo, fueron los mejores momentos del visitante. Una chilena de Cabrera salió al medio del arco y De Paul evitó el gol. En los descuentos, un cabezazo de Canelón se pasó por el área y por poco no terminó en gol.

Ventaja escasa

En el segundo tiempo, Wanderers fue por más. La U se veía desconectada, mientras la rapidez y movilidad de los jugadores del rival prometían un duelo más igualado, al menos en el trámite.

Pero los azules aguantaban las convicciones porteñas y se generaban opciones para aumentar las cifras, sobre todo gracias a las pelotas detenidas. Así fue como se lo perdió Larrivey en el punto penal, a los 58′, como promesa de que se podía hacer algo más.

Pasaban los minutos y los visitantes no podían soportar el gasto del partido. Aldrix Jara tuvo el empate en sus pies, pero le sacaron la pelota en el momento cúlmine. Vallejos también la tuvo con un cabezazo, cuando ya parecía una maldición

Al otro lado, los dirigidos de Rafael Dudamel se refugiaron en la escasa ventaja. Siempre con orden, no se hicieron problema para llegar al arco de Viana y terminaron pidieron la hora ara llevarse el triunfo.

Al final, el triunfo 1-0 permite a los azules tener otra semana tranquila, tras su caída en el Superclásico. En el equipo de Valparaíso impera la inquietud, con cinco derrotas en igual cantidad de partidos, suficiente para fraguar el pero inicio de su historia.

Universidad de Chile: Fernando de Paul; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales (64′, Diego Carrasco); Camilo Moya (66′, Mauricio Morales), Gonzalo Espinoza, Marcelo Cañete (4′, Mario Sandoval); Pablo Aránguiz (64′, Nahuel Luján), Joaquín Larrivey, Ángelo Henríquez (90′+2′, Thomas Rodríguez). DT: Rafael Dudamel.

Santiago Wanderers: Mauricio Viana; Víctor Retamal, José Aja, David González, Felipe Alvarado; Luis García (70′, Byron Bustamante), Marco Medel; Sebastián Ubilla (70′, Aldrix Jara), Matías Marín (80′, Francisco Alarcón), Néstor Canelón (80′, Diego Vallejos); Maicol Cabrera. DT: Ronald Fuentes.

Gol: 1-0, 19′, Larrivey.

Árbitro: Juan Lara, quien amonestó a Sandoval, Andía y Moya (U); y a Marín, Aja y García (SW).

Estadio: El Teniente, Rancagua.