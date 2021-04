Rafael Dudamel queda conforme: “No pasa por mi cabeza renunciar”

Sigue el invicto de Colo Colo en el Estadio Monumental luego de que, este domingo, los albos se impusieran por 1-0 ante Universidad de Chile. Los azules no logran romper la racha en los Superclásicos y, tras el duelo, se retiraron cabizbajos de Macul.

El ex meta venezolano no pierde la calma. Ni siquiera con la última derrota que cosechó en Pedrero. Sin embargo, cuando se sienta en la conferencia de prensa, la interrogante de su permanencia salta de mane espontánea.

Frente a las voces que preguntan sobre su partida , el venezolano advierte que “si mi puesto está en juego es un análisis de ustedes los periodistas, yo no me puedo hacer eco, solo del análisis del partido, lo que tengo que hacer cada día es mirar como a actúa el equipo y de lo otro no puedo responder. No tengo respuesta para tu pregunta”.

Y lo complementa con una sentencia que no admite dobles lecturas. “No pasa por mi cabeza renunciar”.

Sin embargo, el ex arquero derrochó el mismo optimismo de jornadas anteriores para explicar la derrota. La más dolorosa e importante de su corta estadía en la banca del cuadro universitario.

“Después de una derrota nadie puede quedar contento, menos en un clásico. Considero que tuvimos una propuesta muy clara en el juego, el quipo estuvo con un enfoque claro y alto para controlar las formas del rival sí me quedo con que el equipo futbolísticamente respondió a los que habíamos trabajado”, explicó el DT.

Asimismo, destacó la actitud de su equipo en el primer tiempo, ya que “nos falta más calma para concretar las opciones que creamos. Colo Colo funcionaba de acuerdo a las características que nosotros proponíamos. Tuvimos una respuesta acorde. En la acción de gol, hubo mínimos detalles que nos llevaron a terminar perdiendo el partido”.

Pese a irse con las manos vacías de Macul, el entrenador universitario destacó el trabajo de sus jugadores en la derrota ante el clásico rival.

“Cuando rebobine el partido en mi mente no tengo que reprocharle nada a mis futbolistas, por la actitud y el compromiso colectivo que estuvo a la altura del clásico. Del resultado adverso no va a alejarme de encontrar correcciones y tampoco de las cosas buenas que hicimos. Hay muchas cosas que nos van a servir en este camino que apenas comienza”, aseguró Dudamel.