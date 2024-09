Eduardo Vargas se aburre de las críticas y explota en redes sociales

Eduardo Vargas no lo pasa de la mejor manera. El delantero que volvió a las convocatorias con Ricardo Gareca no ha podido devolver la confianza entregada por el técnico argentino.

El último gol por las Eliminatorias lo anotó en 2017, en el fallido intento por clasificarse al Mundial de Rusia del año siguiente. Fue el 5 de octubre de ese año, cuando le marcó a Ecuador, en el estadio Monumental. El último tanto oficial lo anotó el 26 de junio de 2021, en la Copa América, ante Uruguay.

A pesar de aquello, Gareca sigue confiando en él. De hecho, cuando el Tigre le consideró como uno de sus puntales ofensivos, sobre todo ante la inestabilidad de Alexis Sánchez, Vargas no jugaba ni marcaba en Brasil. Con la Roja, al menos en los amistosos, pareció haber recuperado el instinto goleador. Anotó en la gira por Europa, ante Albania, aunque el antecedente que alimentó mayormente el optimismo fue la conquista en el duelo preparatorio ante Paraguay, el primero de Gareca en el Estadio Nacional y el último de Chile antes de la Copa América.

Claro que en el último partido contra Argentina, el DT apuntó contra el delantero en la búsqueda de algún gol contra Argentina. En una jugada en la que Turboman perdió el balón, el estratega de la Roja se dio vuelta y lanzó una dura queja: “hay que pedirle a Eduardo que aguante una”, señaló, tal como quedó reflejado en una grabación que una periodista argentina filmó al borde de la banca.

Y, por su puesto, las críticas también llegaron desde los medios de comunicación. Claro que aquello no fue bien recibido por el ariete quien ocupó sus rede sociales para manifestar su parecer. “Y este por qué no saca el curso de entrenador, ya que sabe tano”, escribió Vargas en una historia de Instagram mostrando un programa televisivo.

El mensaje que compartió Eduardo Vargas en sus historias de Instagram.

De todas maneras, Vargas tendrá una nueva oportunidad para volver al gol este martes en el duelo contra Bolivia, donde asoma como una de las principales cartas de gol en la delantera de la Roja, aunque desde Bolivia lo ven como una muestra de la falta de recambio nacional.

La Razón escribió hace algunos días que “el técnico argentino debe lidiar con el recambio generacional tras la salida progresiva de los referentes de la llamada ‘Generación dorada’, que consiguió ganar la Copa América de Chile en 2015 y la de Estados Unidos al año siguiente. Mientras Gareca no ha convocado a Arturo Vidal y a Gary Medel, el arquero Claudio Bravo anunció su retiro y Alexis Sánchez no fue llamado por una lesión. Pero las transición no se consolida, sigue convocando a veteranos como el delantero Eduardo Vargas”.

El partido entre Chile y Bolivia se disputará este martes 10 de septiembre en el Estadio Nacional a partir de las 18.00 horas.