El adiós de Jonathan Zacaría: “Despedirme es difícil”

Jonathan Zacaría entregó un sentido adiós a sus compañeros e hinchas de la U. El delantero, que puso fin al contrato con Azul Azul la semana pasada, aprovechó hoy de despedirse, utilizando su cuenta de Instagram para ello.

“Hoy me toca despedirme. Es difícil, por el tiempo que me toco estar en el club... Quiero agradecer a cada persona que trabaja en el club por el cariño y afecto que siempre me dieron, a los hinchas por el apoyo incondicional dentro y fuera de la cancha”, fueron las palabras de Zaca, quien estuvo durante cuatro temporadas con los azules.

Además, agradeció a los fanáticos universitarios por el sostén que le dieron cuando sufrió una dura lesión en la tibia y peroné en 2016, que lo tuvo casi medio año fuera de las canchas. ″Cuando me tocaron las malas siempre enviaron mensajes de fuerza... Agradecer a cada uno de mis compañeros y amigos que dejo .. por el día a día compartido. Muchas gracias a todos!!!".