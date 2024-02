El adiós de una estrella: Marc Gasol anuncia su retiro del básquetbol tras 20 años de carrera

Marc Gasol es sin lugar a dudas uno de los jugadores más queridos por los fanáticos de la NBA, pues gracias al gran carisma que demostraba dentro de la cancha, el español supo ganarse el corazón de la mayoría de quienes siguen de cerca la mejor liga de básquetbol del mundo. Por eso es que el reciente anuncio de retiro realizado por el mediano de los hermanos Gasol estuvo cargado de emotividad.

Fue mediante una ceremonia llevada a cabo en los cines Texas en Barcelona, rodeado de su familia y amigos más cercanos, que anunció haber tomado la decisión de colgar las botas y dejar de una vez por todas el deporte que tantos éxitos le entregó. Antes de dar la verdadera noticia, dio paso a un video en primera persona que resumía de inicio a fin su carrera como basquetbolista.

Posterior a ello, tomó el micrófono y tratando de verse relajado, aunque eso no terminaba por ocultar su emoción, explayó simples nueve palabras que le dieron a entender a los asistentes hacia dónde iba el discurso: ”Es el momento de dar un paso al lado”.

Continuó su discurso explicando las razones que lo llevaron a tomar la decisión. “Seguir jugando hubiera sido por las razones equivocadas y con riesgos para la salud graves. Era el momento correcto para dejar de jugar a baloncesto. Ya no me toca. Es momento de dar un paso al lado y de transmitir todo lo que el baloncesto me ha dado, que es mucho”.

Aseguró además sentirse satisfecho con su carrera. “No cambiaría ni un segundo de lo que me ha pasado. Ni de las cagadas tampoco. No se me queda ninguna espinita clavada. Me siento muy afortunado de cómo han ido las cosas”. Aunque eso no quita lo difícil de la decisión. “Ha sido un proceso de 20 años. Aceptar dejar de jugar y bajar los brazos es una pequeña derrota personal que debes enfrentar y aceptar (...) la gran suerte es que la derrota no significa nada si tú no le dejas”, aseguraba a MARCA.

Ya después del acto como tal, fue consultado sobre la reacción de su familia al comunicarles la noticia. “Cuando les dije que me retiraba, ellos estuvieron contentos porque ven que dejo de sufrir. Son los que te ven en casa y ven el sacrificio. Son muchas cosas y se alegraron cuando vieron que por fin daba ese paso y lo daba con seguridad y conciencia”.

Le pidieron también que entregara un mensaje al joven Marc Gasol que con tan solo 14 años se fue a Estados Unidos junto a su familia en búsqueda de mejores oportunidades. “Si ahora viera a aquel Marc, le diría que... ¡Va a ser la leche! Le esperan 25 años increíbles, va a tener una familia increíble y una mujer que no se la merece. Van a haber dudas, va a haber momentos que querrá dejarlo... Pero le diría que siga. Que siga jugando a este deporte”, sentenció.

Marc Gasol jugando por los Memphis Grizzlies.

Una exitosa carrera

Marc Gasol llegó a la NBA tras ser seleccionado por Los Ángeles Lakers en el puesto 48 de la segunda ronda del draft de 2007. Sin embargo, el 1 de febrero de 2008, los Memphis Grizzlies se hicieron con los derechos deportivos del jugador, siendo cambiado por su propio hermano Pau. Debutó el 29 de octubre de ese mismo año contra los Houston Rockets, partido que terminó con 12 puntos y 12 rebotes capturados.

Durante su estadía en la mejor liga de baloncesto del mundo, fue nombrado mejor defensor de la liga el año 2013, participó en el Juego de Estrellas en tres oportunidades (2012, 2015 y 2017), además de ser incluido una vez tanto en el mejor quinteto de la NBA como en el mejor quinteto defensivo. Pero su gran logro sin duda llegó en el 2019, cuando junto a los Toronto Raptors, comandados por Kawhi Leonard (hoy en Los Ángeles Clippers), lograron quedarse con el anillo de campeón luego de ganarle en las finales a los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Pero sus logros no se quedan ahí, pues con la selección española supo coronarse campeón del mundo en dos ocasiones (2006 y 2019), además de dos EuroBasket (2009 y 2011) y la joya de la corona son las dos medallas de plata obtenidas en los Juegos Olímpicos (Pekín 2008 y Londres 2012).

Finalmente y a modo de tributo, los Memphis Grizzlies, equipo en el que militó entre 2008 y 2019, anunció que retirarán para siempre la camiseta número 33 en su honor, la cual quedará colgada para siempre en lo más alto del FedEx Forum.