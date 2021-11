El Bayern Múnich comunica el contagio por Covid-19 del “antivacuna” Joshua Kimmich

El Bayern Múnich comunica que Joshua Kimmich está contagiado de Covid-19. A través de sus plataformas oficiales, el club alemán da cuenta de la situación e informa que el futbolista se encuentra “aislado en su domicilio y en buen estado de salud”. El mediocampista es uno de los jugadores del conjunto bávaro que se había resistido a vacunarse contra el virus para prevenir una reacción grave a la enfermedad.

Kimmich ya estaba en cuarentena. Había sido puesto en aislamiento por considerarse como contacto estrecho de un contagiado. Por esa razón, el volante ha tenido que ausentarse de los entrenamientos y no pudo ser considerado por el técnico Julian Nagelsmann para la derrota por 2-1 contra el Augsburgo por la Bundesliga, y en el triunfo por 1-2 ante el Dinamo de Kiev disputado este martes en el encuentro válido por el Grupo E de la Champions League.

Descuento en el sueldo

En esa condición, el club ya había resuelto aplicarle un descuento en sus ingresos, amparado en las leyes de Baviera, que lo facultan para este efecto. El descuento se empina sobre los US$ 427 mil, una cifra importante, aunque no tanto para el futbolista, que se embolsa US$ 22,4 millones por temporada.

La lista es más amplia. Serge Gnabry, Jamal Musiala, Michael Cuisance y Eric Choupo-Moting también han visto mermados sus ingresos por la negativa a inocularse. El club había comunicado la semana pasada las nuevas políticas institucionales en torno a la pandemia. Niklas Süle y Josip Stanicic también se encuentran aislados.

Las prohibiciones incluyen la imposibilidad de concentrarse con sus compañeros en los estados que hayan establecido esa medida de precaución. Alemania atraviesa la cuarta ola del virus y Baviera, el estado en que está afincado el Bayern, ha sido uno de los más afectados por el rebrote.