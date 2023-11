El Betis de Pellegrini se congela en el frío de Praga y complica su andar en la Europa League

El Real Betis Balompié visitó República Checa en su mejor momento de la temporada. Luego de arrancar el curso 23-24 con dudas y un plantel acotado, el paso de los partidos ha mejorado el aspecto de la escuadra que comanda Manuel Pellegrini. Este jueves, por la quinta jornada del grupo C de la Europa League, podía dar un paso fundamental para asegurar su acceso a la siguiente instancia. Sin embargo, tropezó. Cayó 1-0 con el Sparta Praga y complicó su andar en el certamen.

Como viene siendo una costumbre, el arco presentó novedades. Descartado Claudio Bravo por lesión, se produjo el regreso del portugués Rui Silva, quien también estuvo ausente de algunas presentaciones. Esto hizo que saliera el tercer meta del primer equipo, Fran Vieites, quien fue la figura ante Las Palmas el domingo pasado, por el campeonato local. Otro regreso fue el del francés Nabil Fekir, quien duró un tiempo en el campo. Salió reemplazado por Isco.

Si bien es cierto que las estadísticas del partido reflejaron cierta superioridad de los béticos, aquello no se pudo demostrar en el marcador. Lamentablemente para las pretensiones del Ingeniero, el panorama se iba a complicar más en el segundo lapso, cuando llegó el 1-0 del Sparta. En los 54 minutos, Lukas Haraslin abrió la cuenta para el anfitrión con un remate al segundo palo.

Con la desventaja, el Betis se posó derechamente en campo contrario, ante un rival que se encerró para cuidar la mínima diferencia. Los andaluces fueron a buscar el empate y se adueñaron del balón, sin embargo no eran eficaces en el área checa. No había espacios. En los 77′, Borja Iglesias (suplente de Willian José en esta temporada) tuvo el 1-1 con un cabezazo, pero se fue desviado por poco. El Ingeniero arriesgó cerca del epílogo, terminando con doble 9: entró el ex Real Sociedad para acompañar al Panda.

Finalmente, el partido terminó con una derrota para el Betis, cosa que los complica de cara a la clasificación para la siguiente etapa. Se quedan con 9 puntos y cerrará la fase de grupos ante el Rangers de Escocia el 14 de diciembre, en el estadio Benito Villamarín. Cabe recordar que el primero de cada zona pasa directamente a octavos de la Europa League, mientras que el segundo tiene un playoff ante un tercero proveniente de la Champions.

Como agregado, el Betis acabó con una larga racha invicta. Fueron 13 partidos sin perder los que hiló el cuadro verdiblanco, en todas las competencias. No perdía desde el 21 de septiembre, 1-0 ante los escoceses del Rangers, en Glasgow.