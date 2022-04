El “clásico moderno”: la creciente rivalidad entre la UC y Colo Colo

Al mediodía, Universidad Católica y Colo Colo tendrán su partido 181 en el historial de Primera División. Y cada vez que se cruzan se abre una interrogante reiterativa: ¿es un clásico? El diálogo da para un sinfín de teorías, desde la confirmación de una rivalidad creciente entre dos grandes del fútbol nacional, hasta el ninguneo y la relativización a ese estatus, como lo planteó Maximiliano Falcón. El uruguayo minimizó el rótulo de clásico en la previa.

“Si mal no recuerdo, el clásico lo jugamos en la fecha 5 y lo ganamos 4-1 (a la U). Para el partido contra Católica estamos bien”, dijo el ex Rentistas. Ante esto, le contestó un ponderado Rodrigo Valenzuela, el técnico interino de los cruzados: “Cada uno puede opinar lo que quiera, pero todos sabemos que, por historia, los hinchas siempre han considerado este partido un clásico. Desde todo lo que conlleva la semana previa. Se especula, se habla mucho y hay morbo”. Sea o no una táctica para calentar el ambiente, Falcón entró en el debate y le puso picante a un partido de fuerzas dispares.

Si bien las apuestas auguraban que el Cacique era el más serio aspirante a arrebatarle la hegemonía a los estudiantiles para el actual campeonato, eran menos los que apostaban en encontrar a ambos elencos en una situación tan distante al cabo de un tercio del torneo. Los albos lideran la tabla y destacan por su buen juego, mientras que los cruzados están sumidos en una espiral de malos resultados que derivaron en la salida de Cristian Paulucci. Valenzuela, que integraba su cuerpo técnico, debió agarrar el timón intempestivamente ante la urgencia.

Infografía previa del partido entre la UC y Colo Colo.

Más allá de los momentos en que el partido encuentra a estos equipos, los duelos entre cruzados y albos son especiales. Si nos remitimos a la última década, encontramos que la UC y Colo Colo han sabido erigirse como elencos animadores a nivel local, desplazando a Universidad de Chile, sumida en una crisis multifactorial desde hace años. El Superclásico del fútbol chileno, entre el Cacique y la U, ha dejado de ser un choque competitivo debido al largo invicto establecido por los albos: 21 años sin perder en el Monumental y desde 2013 en general. Por contraparte, el frente a frente entre blancos y franjeados es más apretado. De hecho, Católica es uno de los de mejor rendimiento en Pedrero (13 triunfos en 40 encuentros). A su vez, Colo Colo no gana en Las Condes desde 2017 (1-0).

Remitiéndose al periodo 2012-2022, se percibe la fuerza de los dos en la pelea por los títulos de Primera División. Universidad Católica ganó seis copas (las últimas cuatro de manera consecutiva y en campeonatos largos) y salió segundo en cuatro ocasiones. Por su parte, Colo Colo obtuvo tres certámenes y cinco subcampeonatos. En el último decenio, pelearon palmo a palmo el Apertura 2015 (ganado por el Cacique de José Luis Sierra), el Clausura 2016 (obtenido por la UC de Mario Salas) y el Nacional del año pasado, el que se adueñaron los cruzados. Más atrás en el tiempo, hay choques inolvidables, como en 1997, 2002 y 2010, con victorias repartidas.

Una cita en donde se han encontrado recurrentemente es la Supercopa. Desde que se creó esta nueva competición entre campeones, ambos elencos se han enfrentado tres veces. En 2017, ganó Colo Colo por 4-1. Luego, en la edición 2020 (jugada en 2021), la UC venció por 4-2. Y este año, en Concepción, se impusieron los albos 2-0. Se trata de los máximos ganadores de la Supercopa: Católica, con cuatro, y el Cacique, con tres.

“Colo Colo con Universidad Católica tienen una historia muy grande... Yo creo que es un clásico, siempre se ha tomado así y yo lo viví en cadetes y en el primer equipo y siempre lo va a hacer. El otro es un Superclásico, que es contra la U”. Esto lo dijo Manuel Neira, exdelantero formado en los albos, tras una actividad de la ANFP que reunió a un par de históricos de los dos clubes. En la misma sintonía, aunque con otro tono, fue lo que dijo José Pedro Fuenzalida. El Chapa le respondió directamente a Falcón: “Este tipo de declaraciones no contribuyen y también faltan el respeto por la historia que tiene este partido... y también por un jugador que tampoco tiene tanta historia en Chile como para decir ese tipo de cosas”.

Más allá de los apelativos, se trata de un cruce con historia. La precordillera será el escenario de un nuevo capítulo.