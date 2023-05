“El club al que dicen amar es al que más perjudican”: Colo Colo junta a la historia y el presente en un enérgico mensaje contra la violencia

Colo Colo se planta frente a la violencia. Lo hace a través de las palabras de ocho de sus referentes. Históricos y actuales. Con palabras fuertes y menciones específicas, como para que nadie alegue confusiones. En la antesala del partido frente a Boca Juniors, por la Copa Libertadores, en el que el Cacique estará bajo la fuerte mira de la Conmebol, el club de Macul busca establecer una postura radical contra los excesos, como los que marcaron el choque frente al Monagas, que terminaron reduciendo drásticamente el aforo para el choque ante los xeneizes.

“No queremos más castigos”, dice Daniel Morón, histórico arquero del equipo que en 1991 alzó el trofeo continental, dando inicio a una seguidilla de mensajes. “A ti, que te subes a la reja para demostrar aguante y lanzar objetos, no te queremos más aquí”, le sigue el actual capitán, Esteban Pavez, en una muestra de la transversalidad con la que el club popular pretende tratar el problema.

Decisión

Lizardo Garrido alude, después, a quienes pretenden ingresar forzosamente al recinto deportivo. “A ti, que llegas al estadio sin entrada y rompes todo para entrar igual, no te queremos aquí”, dice el exdefensor. Maximiliano Falcón apunta en el mismo sentido a quienes ingresan bengalas y bombas de ruido, sabiendo que están prohibidas.

Después del uruguayo irrumpe en escena Carlos Caszely, uno de los máximos ídolos históricos del Cacique. El Rey del Metro Cuadrado es elocuente: “El club al que dicen amar es al que más perjudican”, sostiene. “Un verdadero hincha jamás le haría daño a Colo Colo”, añade Luis Pérez, autor de dos de los goles con los que Colo Colo se consagró como campeón de América en 1991.

Quien continúa es Vicente Pizarro, uno de los jugadores más queridos del actual plantel. “No más agresiones, no más insultos. No más destrozos en nuestro propio estadio y en ningún otro”, sostiene, antes de dejarle la última palabra al capitán Pavez. “El momento de cambiar es ahora. Todos juntos somos más fuertes”, puntualiza el mediocampista.