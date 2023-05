Barticciotto apunta a Brayan Cortés por su acto de indisciplina: “Está perjudicando a Colo Colo”

Hoy desde las 20.00 horas Colo Colo enfrentará uno de sus duelos más complicados en la Copa Libertadores. El Cacique recibirá en el estadio Monumental a Boca Juniors en la lucha por tomar el primer puesto de la clasificación del Grupo F de la competencia.

Claro que para este encuentro el jugador que estará defendiendo el arco de los albos será Fernando de Paul debido al castigo que se le ha estado aplicando a Brayan Cortés por un acto de indisciplina.

Sobre esta situación el exfutbolista y campeón de la Copa Libertadores Marcelo Barticciotto se mostró bastante crítico con el guardameta. Así lo reflejó en su papel como comentarista en el programa ESPN F90.

“Cortés tiene que asumir que esto de su total responsabilidad y que con lo que hizo, que yo no sé qué es, está perjudicando al equipo. Porque está bien, está de De Paul, que había mucha desconfianza cuando llegó y ahora atajó dos partidos bien y parece que fuera Schumacher. Está bien, la prensa acá es así”, comenzó señalando el exatacante.

“Pero si estamos hablando de que Cortés es más, está perjudicando al equipo; a sus compañeros, al técnico y a todos. Yo adoro a Cortés, me encanta como arquero, es un gran chico y lo conozco, pero es su responsabilidad y de nadie más. Más encima, Quinteros no sabe qué decir cuando le preguntan”, concluyó Barticciotto.

Meses difíciles

Y es que el último tiempo para el golero de Colo Colo ha sido bastante complicado. Desde el inicio de la temporada actual mostró una clara baja en su rendimiento. En los 10 partidos en los que comenzó siendo titular antes de ser sancionado por el club recibió 14 goles y solo dejó el arco invicto en cinco ocasiones.

Claro que en esto también influyó una disminución general de la zona defensiva del Cacique, en parte por las bajas de Gabriel Suazo y Óscar Opazo que obligó a Gustavo Quinteros a buscar alternativas.

Además de esto, está el hecho de que aún está con la idea de proyectar su carrera hacia el extranjero. Así, aunque renovó su contrato con el Cacique, Cortés sigue atento al posible llamado desde fuera del país para iniciar su aventura internacional.

La indisciplina de Cortés

Según pudo averiguar El Deportivo, el motivo de que el portero esté relegado al banco de suplentes se debe a un acto de indisciplina durante la concentración del plantel en un hotel al llevar a una persona que no estaba autorizada a su habitación.

El arquero fue descubierto por el preparador físico Hugo Roldán. Y aunque en un comienzo negó lo ocurrido, luego no le quedó otra que pedir disculpas, ya que había sido registrado por las cámaras de seguridad del recinto.

De todas maneras, Gustavo Quinteros ha evitado referirse de forma directa al caso, aunque sí ha señalado que los actos disciplinarios son un factor para determinar las titularidades.

“Lo dije antes del siguiente partido cuando expulsaron a Falcón y después con Gil. Nosotros para formar los equipos, dar la oportunidad y poner a jugadores, tenemos en cuenta un montón de situaciones: lo futbolístico, lo personal, las reglas, las normas que nosotros tenemos internamente. Si en algún momento algún jugador bajó el rendimiento puede jugar otro. Si en algún momento un jugador cometió un error, puede jugar otro. Siempre y cuando tenga fortalezas parecidas, porque sino a lo mejor sigue jugando ese jugador”, explicó ayer el DT.

“Soy justo con todo el plantel y no voy a dar las razones públicas de por qué juegan o por qué no juegan los jugadores. Son cosas que las tienen que decir ustedes. Igualmente, hay un 70% u 80% de lo que se dice sobre Colo Colo que no es totalmente verdad. Puede ser una razón futbolística o no, no lo voy a dar públicamente”, complementó.