El cotillón y otras finales que se revirtieron de manera increíble

La noche del 12 de junio de 2011, Jorge Sampaoli y los jugadores de la Universidad de Chile se abrazaban incrédulos, mientras José Luis Villanueva caía al piso llorando, como varios otros futbolistas de la UC. Los azules, tras perder en la final de ida, revertían el marcador en la vuelta con un categórico 4-1. Ambas escuadras brindaron una de las definiciones más emocionante en la historia del fútbol chileno, que pasó a la posteridad como el cotillón. Un apodo ganado después de que el plantel cruzado llegara a la final de revancha con cornetas, sombreros y golpeando los vidrios del bus, celebrando un título que no llegó. A continuación, un repaso por otras finales inolvidables que, al igual que esta, se dieron vuelta cuando parecía imposible.

1954: El milagro de Berna

La definición del Mundial de Suiza ese año quedó guardada para siempre en la memoria de los hinchas del fútbol. Fue el primer título para la poderosa selección alemana, que tuvo que sufrir para vencer a una histórica Hungría, liderada por Ferenc Puskás. Con tantos del propio Puskás y de Zoltán Czibor, a los 6 y 8 minutos respectivamente, los húngaros tomaban una cómoda ventaja producto de los errores defensivos del rival. Pero Alemania reaccionó rápidamente e igualó 2-2 con anotaciones de Max Morlock a los 10′ y de Helmut Rahn a los 18′. Cuatro goles en los primeros 20 minutos, algo impensado en el fútbol actual. A pesar de esto, Hungría no se asustó y continuó atacando. De hecho, tuvieron un tiro en el palo y un balón que les sacaron sobre la línea. En la segunda parte la Copa pudo ser para cualquiera de los dos, pero el destino les sonrió a los alemanes, que con un impecable remate de Helmut Rahn a los 84′ colocaron el definitivo 3-2. Fue partido y gloria para los dirigidos por Sepp Herberger.

1974: Beckenbauer ante Cruyff

Una de las finales más emblemáticas de la historia del fútbol. El choque entre dos escuelas de este deporte: la alemana y la holandesa. El enfrentamiento entre Franz Beckenbauer y Johan Cruyff. Así se definió la Copa del Mundo de ese año, en Múnich. La Naranja Mecánica se ponía en ventaja gracias a un potente penal servido por Johan Neeskens a los 2′. Sin embargo, Alemania Federal igualó a los 25′ con un gol de Paul Breitner, también de penal. Los locales buscaron, no podían perder en casa y lograron dar vuelta el marcador con un tanto del histórico Gerd Müller a los 43′. Era el 2-1. En la segunda parte Holanda estuvo cerca del empate, pero al final la Copa se quedó en casa y fue alzada por Beckenbauer.

1989: Atlético Nacional y la primera Copa para el Pacífico

Los equipos del lado del Pacífico en América del Sur estaban sometidos a los clubes pertenecientes a países de la zona del Atlántico. La Copa Libertadores era esquiva con este lado del continente. En 1989, Atlético Nacional de Colombia rompió esa mala racha, pero no sin antes sufrir en dos finales increíbles ante Olimpia de Paraguay. En la ida, Bobadilla (36′) y Sanabria (60′) colocaban un sólido 2-0 en casa para el cuadro Guaraní y parecían sentenciar todo. Pero, a pesar de las dificultades, los colombianos no fallaron. Ante un Campín repleto, el cuadro adiestrado por Francisco Pacho Maturana consiguió la hazaña. Los tantos de Fidel Miño (46′, en contra) y Albeiro Usuriaga (65′) decretaron el 2-0 con que igualaron la serie. Todo se definió en una dramática tanda a penales. Ahí, nombres como el portero René Higuita, Leonel Álvarez o el recordado defensor Andrés Escobar pasaron a la historia. Atlético Nacional se impuso por 5-4 y daba vuelta una final increíble, consumando la primera Copa Libertadores para el Pacífico.

1995: El Canalla no se rindió

La final más impresionante de la extinta Copa Conmebol. Atlético Mineiro, capitaneados por el arquero campeón del mundo Claudio Taffarel, se impuso por 4-0 ante Rosario Central en el Estadio Mineirão, en la final de ida. En el compromiso de vuelta en Argentina, los Canallas salieron con todo. Rubén Da Silva (23′), Horacio Carbonari (39′) y Martín Cardetti (40′) colocaban el 3-0 antes del final del primer tiempo. En el complemento, los locales buscaron de todas las formas, hasta que a los 88′ Horacio Carbonari ponía el 4-0 e igualaba todo. En los penales los argentinos fueron más precisos, vencieron por 4-3 y se quedaron con un título que, en algún momento, parecía impensado.

1999: El United festejó en los descuentos

Una de las definiciones de la Champions League que permanentemente se recuerdan en los archivos televisivos. El Manchester United le arrebató la orejona al Bayern Múnich con dos tantos en los descuentos del partido. Los alemanes se pusieron en ventaja con un gol del Mario Basler a los 5′, y así se mantuvieron hasta el minuto 90. Todo parecía indicar que la copa se iba con el cuadro Bávaro. Los ingleses ya parecían desesperados, y cuando buscaban con el portero Schmeichel metido en el área, Teddy Sheringham puso el empate 1-1. Lo que nadie esperaba es que a los 90+3′ Ole Gunnar Solskjær, actual entrenador de los Diablos Rojos, pusiera el definitivo 2-1 cuando ya no quedaba nada para el final. La Champions pasó del camarín alemán al de Alex Ferguson en dos minutos.

2005: El milagro de Estambul

Tal vez la final más increíble en la historia de la Champions. La copa más gloriosa en las vitrinas del Liverpool. El poderoso Milan de Carlo Ancelotti se puso en ventaja de 3-0 con goles del capitán Paolo Maldini (1′) y doblete de Hernán Crespo (39′ y 44′). Todo esto antes de finalizar la primera parte. El segundo tiempo parecía ya un simple trámite. Pero apareció la mística de los Reds, que con los tantos de Steven Gerrard (54′), Vladimír Šmicer (56′) y Xabi Alonso (60′), igualaron las cosas 3-3 en Turquía. Lo imposible se hacía realidad. Pese a que ambos estuvieron cerca de anotar el gol del triunfo, la final se fue a definición en penales. Ahí, el portero polaco Jerzy Dudek fue determinante para que el cuadro inglés se imponga por 3-2. Era la quinta orejona para el Liverpool, y tenía un sabor más que especial.

2013: Una Libertadores para Ronaldinho

La Copa Libertadores era uno de los pocos trofeos que Ronaldinho no había podido ganar, y ese año hizo méritos de sobra. Fue la figura del torneo con el Atlético Mineiro, pero no tuvo una tarea sencilla para poder imponerse en la definición por el título ante Olimpia. En la final de ida, el cuadro paraguayo venció por 2-0 con goles de Alejandro Silva (22′) y Wilson Pittoni (90+3′). El sueño del astro brasileño se alejaba. Sin embargo, en el partido de vuelta consiguieron el milagro de forma dramática: Jo abrió la cuenta a los 46′ y, casi al final del compromiso, Leonardo Silva (86′) puso el 2-0 e igualó la serie para los de Belo Horizonte. En los penales el Atlético Mineiro fue más efectivo (4-3) y se quedó con el máximo certamen continental ese año.

2014: La décima del Real Madrid fue sufriendo

Minuto 90+3. Atlético de Madrid superaba por la cuenta mínima al Real Madrid en la final de la Champions 2013-14, en Lisboa. El equipo del Cholo Simeone, que había arribado a la máxima instancia derribando a gigantes como el Milan, el Barcelona y Chelsea, estaba completando un partido perfecto. Eso hasta que apareció la cabeza de Sergio Ramos. Tras un tiro de esquina, el defensor se anticipó a las marcas colchoneras y puso al Madrid otra vez en carrera por la orejona; era el empate 1-1, todo se definía en la prorroga. Atlético de Madrid sintió el golpe y los Merengues aprovecharon. Gareth Bale (110′), Marcelo (118′) y Cristiano Ronaldo (120′) de penal, dieron vuelta una final que, en algún momento, estaba perdida. Fue 4-1 a favor del Real Madrid y su décima Champions.

En Chile también

1961: La UC supo imponerse al Ballet Azul

La tercera estrella de la Universidad Católica es inolvidable no solo para los hinchas cruzados, sino que para el fútbol chileno. Luego de un reñido torneo, los de la franja y Universidad de Chile, su clásico rival, igualaron en la cima con 38 unidades. Para definir al campeón se midieron en un partido final, el que terminó igualado 1-1. Tuvieron que ir a un segundo compromiso de desempate, en el que no se guardaron absolutamente nada. Los azules se pusieron en ventaja a los 3′ con un gol del mítico Carlos Campos, pero la UC igualó rápidamente con un tanto de Alberto Fouillioux a los 4′ para el 1-1. La U nuevamente mostraba sus armas y tomó la ventaja a los 16′, con anotación otra vez del Tanque Campos, y así se fueron al descanso. En la segunda parte, Fernando Ibáñez (47′) empató para los cruzados, que se volvían a acercar al título. Faltando poco para el final, Fouillioux (86′) desató el grito de los fanáticos de la franja al colocar el 3-2, que fue definitivo. La Universidad Católica, luego de ir perdiendo en dos oportunidades, terminó celebrando en una final épica.

2008: Everton arruinó el pentacampeonato

Figuras como Jaime Riveros, Ezequiel Miralles, Cristián Canio y Johnny Herrera quedaron en la historia del club de Viña del Mar gracias a esta gesta. El equipo adiestrado por Nelson Acosta cayó 2-0 en la final de ida disputada ante Colo Colo en el estadio Monumental. Lucas Barrios (86′) y Gonzalo Fierro (90+2′) encaminaban al Cacique a un histórico pentacampeonato, pero los ruleteros todavía tenían algo que decir. El 3 de junio de 2008 todo partía bien para los albos en Sausalito. Se iban al descanso igualando sin goles a falta de 45 minutos. La corona parecía cerca. Pero en una remontada imposible de explicar, los Oro y Cielo, con tantos de Miralles (46′ y 76′) y del Liebre Riveros (71′), anotaron tres goles y dieron vuelta de manera increíble la final del campeonato. Historia pura.

2012: Huachipato fue más grande

En un torneo en el que todos apostaban por la U de Sampaoli o el Colo Colo de Omar Labruna, Unión Española y Huachipato dieron la sorpresa y animaron la gran final del Clausura 2012. Con un sólido nivel, el equipo del Coto Sierra sacó ventajas en Santa Laura y se impuso por 3-1 al conjunto de Jorge Pellicer. En el partido de vuelta en Talcahuano las cosas comenzaban bien para los de Plaza Chacabuco, porque Dagoberto Currimilla abrió la cuenta (28′) para la visita. Pero los acereros reaccionaron rápido, con dos goles de Daniel el Chucky González (37′ y 43′) antes de finalizar el primer tiempo. En el complemento Unión tuvo oportunidades para cerrar la final, pero finalmente Manuel Villalobos colocó el 3-1 (89′) casi al final del partido, lo que puso en carrera nuevamente a Huachipato y obligó a definir al campeón en una tanda de penales. Ahí, el portero Nery Veloso se lució, el cuadro de la Región del Biobío se impuso 3-2 y, ante las lágrimas de su entrenador y del público, levantó su segundo campeonato.

Bonus

1950: El Maracanazo, el eterno trauma de Brasil

Si bien ese año el sistema del torneo no consideró una final, ocurrió la casualidad de que en el último partido se midieron los dos equipos con chances de levantar la Copa. La hazaña uruguaya posee un nombre propio, y no hay hincha del fútbol en todo el mundo que no la conozca. Brasil tenía todos los factores posibles para quedarse con el Mundial ese año: ventaja en la tabla, 200 mil personas apoyándolos y, como si fuera poco, la ventaja en el marcador. Friaça (47′) puso arriba a los locales, quienes simplemente necesitaban el empate para quedarse con el trofeo. Así, con todo en contra, La Celeste despertó. Juan Alberto Schiaffino empató a los 66′ para el 1-1. El encargado de concretar una de las gestas más grandes en la historia del fútbol fue Alcides Ghiggia, quien a los 79′ puso el 1-2 para la visita y desató una tragedia en Brasil. Un trauma que todavía no han podido superar.