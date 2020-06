El crudo relato del mundialista que le ganó al Covid-19 tras pasar días de angustia en la Posta Central

A Juan Machuca (69 años) siempre le gustó el bajo perfil. No es de dar entrevistas ni de prestarse para fotografías, como sucedió en este caso. Cuesta contactarlo para que reciba distinciones. Su destacado currículum habla por sí solo, sin embargo: seleccionado chileno en el Mundial del 74′ y miembro de la época de oro de Unión Española, club al que defendió durante toda su carrera. Disputó la final de la Copa Libertadores de 1975, en la que los hispanos cayeron ante Independiente de Argentina.

Lo cierto es que Machuca tuvo que dar una lucha impensada. Con una hipertensión como enfermedad base, el otrora lateral derecho fue detectado con Covid-19 hace 30 días. “Quería pasar desapercibido, pero ya que usted supo le voy a contar. No me gusta mucho hablar”, dice, al ser contactado por La Tercera.

Juan Machuca no sabe cómo se contagió. Le sigue buscando explicación: “No sé cómo me infecté. No salí a la calle, ni nada. Quizás venía el bicho en un diario, en un paquete de mercaderías. Todos en mi casa somos súper cuidadosos y empezamos a hacer cuarentena en marzo. Ahora ya estoy recuperado, estoy bien”, comenta.

Los síntomas que padeció el histórico de Unión Española lo obligaron a tomar decisiones. Fiebre y dolor de garganta lo hicieron romper la estricta cuarentena que cumplía en su casa en Independencia. “Me sentía más o menos. Fui a hacerme el examen a la posta central y me quedé hospitalizado. Estuve complicado. Se me inflamaron los pulmones, y los riñones. Yo creo que si esperaba dos días más no alcanzaba a llegar”, agrega.

En su habitación en la posta central compartía con seis personas. Estuvo tres días hospitalizado. “Me colocaron más de 20 inyecciones a la vena, intramuscular, en el estómago. Fue terrible. Uno ve gente ahí en la posta que está mucho peor que uno. Ahí con la gente uno se empieza a asustar. Siempre tuve confianza que saldría adelante, pero me dio pena por mi gente. Mi familia estaba preocupada, pero es natural”, revela.

El ex lateral derecho viaja a los días que estuvo contagiado. Fuerza su voz para querer evidenciar el dolor que sintió al dar positivo por Covid: “No se puede respirar, los pulmones se aprietan. Falta mucho aire, es impresionante. Yo vi que la gente prácticamente se estaba muriendo en la posta. El sistema estaba lleno”, detalla. Y agrega: “Pero la gente es porfiada, no entiende. Les quiero decir que esto no es un juego, que de verdad son terribles los síntomas y las secuelas que quedan pasan la cuenta. Uno tiene que volver a aprender a respirar prácticamente. Les pido que se queden en sus casas, que no arriesguen a su gente”.

Machuca, durante la conversación, repite en más de una oportunidad su sorpresa por la ayuda que le brindó Unión Española. Nunca la pidió, ni menos se la esperó: “Estoy muy agradecido de la ayuda que me otorgó Unión Española. Me llamaron y me ofrecieron todo lo que quisiera. Me dijeron que Unión Española era mi casa. ¿Qué mas puedo pedir después de eso? Jorge Segovia, Santiago Perdiguero y Francisco Ceresuela se portaron un siete. Me han ayudado mucho en el tema de la recuperación. Es rico sentirse importante, saber que un club como Unión te respalda te levanta el ánimo”, cierra.