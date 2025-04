El dardo de compañero de la Copa Davis a Carlos Alcaraz: “No creo que gane Grand Slams acostándose a las 7 de la mañana”

Carlos Alcaraz se bajó del Masters de Madrid. El español se bajó de la competencia tras sufrir una lesión en el aductor derecho en la derrota frente al danés Holger Rune, por la final del Barcelona Open.

Tras los trabajos de recuperación, el hispano indicó que estos no fueron suficientes para recuperarse a tiempo. “No he podido entrenar estos días y no voy a jugar por el abductor derecho (desgarro muscular). También tengo un problema en el isquio izquierdo”, explicó.

Lo cierto es que mientras se desarrolla el certamen en la capital española, uno de sus compañeros en el equipo de Copa Davis sorprende con un dardo al lesionado tenista. Roberto Bautista Agut, eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid ante el alemán y máximo favorito Alexander Zverev (2°), se refirió a la ausencia de Alcaraz.

“Considero que el tenis de máximo nivel demanda mucho. Yo no creo que Carlos vaya a ganar Grand Slams acostándose a las 7 de la mañana”, afirmó en la zona mixta luego de ser consultado sobre la ambición de Alcaraz por unirse a los tres grandes de la historia, el también español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer -ambos ya retirados- y el serbio Novak Djokovic, el máximo ganador de ese tipo de certámenes.

Cabe recordar, que este martes, en la presentación de su documental estrenado en Netflix, Alcaraz manifestó su deseo de superar a las leyendas del tenis. Al día de hoy, el hispano, con 21 años, ya se ha quedado con cuatro torneos de Grand Slam.

Bautista Agut continúo con sus descargos. “Al final, creo que el tenis es muy exigente, que ahora es todo muy bonito, es muy joven. Pero tiene que ver que si quiere igualar los números de los tres cracks tiene que jugar 15 años a gran nivel”.

En los avances promocionales y en sus declaraciones de la serie de Netflix, Alcarazo dejó entrever que quiere seguir disfrutando de su vida al margen de las canchas de tenis, en especial saliendo de fiesta. En el documental Carlos Alcaraz: a mi manera, relata que tras perder la semifinal de Roland Garros 2023 ante Djokovic viajó a la isla “básicamente a reventarme”. Eso abrió las puertas a algunas críticas, pero pocos esperaban la de un compañero del mismo equipo de la Copa Davis.