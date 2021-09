El debut de Sammis Reyes deberá esperar: el chileno quedó fuera del primer partido de la temporada

Sammis Reyes no se vestirá de corto durante el partido inaugural de la temporada de fútbol americano y deberá esperar para poder sumar sus primeros minutos en cancha. El chileno fue uno de los descartes del Washington Football Team de cara al encuentro ante Los Angeles Chargers.

Gran tristeza para la fanaticada nacional que se mostraba ansiosa ante la posible aparición del flamante Ala Cerrada del equipo capitalino, y es que minutos antes del encuentro se informó que Sammis será uno de los cinco jugadores inactivos en el partido ante los californianos. Una decisión que va acorde al proceso de adaptación que debe tener el atleta criollo antes de tomar protagonismo en la liga.

Pese a este golpe inicial, la confianza del entrenador jefe con Reyes es total. Sin ir más lejos, en la conferencia previa al encuentro Ron Rivera habló maravillas del chileno. “Es un poco toro en una tienda de loza en este momento porque no ha aprendido a enfocar su energía, pero cuando lo hace, es muy poderoso. Jugó bien, tiene una buena fuerza central”, señaló.

Washington sufre sin el chileno

Y en el primer partido de la temporada, llegó la primera derrota. Lideraron durante el segundo y tercer cuarto, aunque en gran parte por jugadas de tiro. Con los pases de aire no convencían y solo anotaron un touchdown en todo el encuentro. Este fue ejecutado desde las manos de Taylor Heinicke, segundo mariscal de la escuadra y no por el veterano, y fichaje estrella, Ryan Fitzpatrick. El número once tuvo un rol secundario en este debut.

El desenlace eso sí, le jugó en contra a la franquicia de Virginia. Llegaron al último cuarto 16 a 13 arriba, pero con dudas. No convencían y pese al gran desempeño de jugadores como Logan Thomas y Terry McLaurin terminaron cediendo en los minutos finales. Terminaron cayendo por cuatro puntos. 20 a 16 el marcador a favor de los Chargers quienes salen airosos de su visita al FedEx Stadium y comienzan con el pie derecho.

Ahora la ilusión está puesta en el segundo partido de la temporada, el cual se llevará a cabo el jueves 16 de septiembre. Dicho encuentro será ante los Gigantes de Nueva York, con quienes comparten división en la Conferencia Este.