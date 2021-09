Coach de Marcell Jacobs: “Bolt es algo mucho más grande, él ha cambiado el atletismo”

Por primera vez en la historia, Italia logró oros en los 100 metros planos y la posta 4x100 de unos Juegos Olímpicos. Logros que tienen a un atleta como el principal responsable: Marcell Jacobs. Su coach, Paolo Camossi, conversó con La Tercera. Contó los secretos del éxito azzurro en la pista, sobre todo de su exclusivo pupilo. Asimismo, entregó los parámetros para el manejo de la ansiedad en deportistas de elite, así como la presión mental. “Trabajar con la cabeza, no sólo con el cuerpo”, advierte, a la vez que opina sobre la focalización del financiamiento para lograr logros olímpicos: “debes invertir en las disciplinas en las que has ganado algo, en lo que te puede dar satisfacciones”.

¿Cómo ha sido todo después de Tokio, ha vuelto al trabajo?

Afortunadamente las vacaciones han terminado y ahora hay que trabajar (ríe)… Para producir hay que trabajar y cuando lo hago me siento feliz.

Ahora más feliz que antes, imagino...

Sí, en realidad sí. La verdad las cosas han andado bien y siguen haciéndolo. Desde hace un largo tiempo hasta ahora, estamos muy satisfechos por lo que hemos logrado.

Los oros en 100 metros y 4x100 en Olímpicos son un hecho inédito para el atletismo europeo…

Así es, lo más cercano fue el británico Linford Christie (ganó el oro en 100 metros en Barcelona ‘92 y una plata en 4x100 en Seúl ‘88), si mal no recuerdo. Este tipo de pruebas siempre son ganadas por los caribeños, los estadounidenses y Canadá, principalmente.

¿Cuál es el secreto de Italia para llegar a este éxito?

Italia siempre ha tenido un gran potencial en el atletismo. En Río 2016, por ejemplo, teníamos un gran potencial. Después han ocurrido un montón de situaciones que se han vuelto en contra. Tanta presión, a algunos atletas los afectó un poco. Pero en este momento, en el atletismo italiano no existe ningún tipo de presión. Los deportistas están muy tranquilos y serenos. Muchos atletas han entendido la importancia, no solo del trabajo en campo, sino más importante aún el desarrollo interior que te llevará al éxito. Trabajar con la cabeza, no solo con los pies. Según yo, esto es lo que ha llevado a este grandísimo éxito. Italia siempre ha tenido un gran potencial, un poco en todos los campos del atletismo, pero perdimos mucho tiempo en situaciones que no nos llevaron a ganar. Sin embargo, cuando fijamos nuestros objetivos con seriedad, con precisión, pudimos hacer ese cambio.

Lamont Marcell Jacobs, of Italy, celebrates after winning the final of the men's 100-meters at the 2020 Summer Olympics, Sunday, Aug. 1, 2021, in Tokyo. (AP Photo/Matthias Schrader)

Usted habla del trabajo mental de los atletas, como la falta de confianza que ha mostrado la gimnasta Simone Biles…

Bueno, si tú crees que un atleta puede ser preparado como una máquina, buenísimo. Pero si la unidad de control no funciona, tú verás que el motor tampoco rendirá. El factor humano es muy importante. Usar la presión a tu propio favor, el hecho de tener seguridad en tu fortaleza, ese es el secreto. En realidad, no es ningún secreto, es la clave de la victoria.

¿Y cómo se trabaja ese factor en la alta competencia?

Bueno, en el caso de Marcell (Jacobs), yo me ocupo de la preparación física y técnica. Pero también existe un apoyo de profesionales que se preocupan del aspecto mental, del aspecto nutricional, de la fisioterapia… Tengo la suerte de tener un equipo multidisciplinario en torno a mí, que ayudan al trabajo con Marcell. Y cuando tú sabes que corres bien y entrenas bien, esa es ya una gran seguridad. Así puedes gestionar a tu favor todo lo que tienes en tu entorno. Los rivales, una partida falsa, los viajes, todo el estrés que te pueda rodear… Si todo eso lo pones a tu favor, ya tienes un arma para lograr el éxito.

En Chile se criticó el hecho de que la delegación no viajara con psicólogos a Tokio 2020 ¿Cómo es en Italia?

Mira, te debo ser sincero. La federación nunca nos puso un psicólogo. Eso sí, nosotros trabajamos con una persona que no fue a Tokio, es un trabajo que comúnmente se hace en el tiempo, pero la presencia del profesional no es algo que te sirva en lo inmediato, lo importante es el trabajo que hiciste en casa. Nosotros, como delegación vamos sin psicólogo. Vamos con médico, fisioterapeuta, osteópata. Aunque nunca olvidamos el trabajo de la mente con el cuerpo. De hecho, en Italia tenemos una mental coach, una psicóloga, que trabaja cotidianamente con Marcell.

¿Cómo afectó la pandemia a los atletas de elite?

Nosotros hemos sido afortunados. Es un poco fuerte decir esto, pero cuando nos enteramos con Marcell de que los Juegos se retrasarían un año, estábamos muy contentos (ríe)… Porque en 2020 no estábamos listos, porque hacía poco que veníamos trabajando de la misma manera. Solo hacía un año que Marcell peleaba en las pruebas de velocidad. Podríamos haber llegado a la final, seguramente. Pero no podría haber competido por una medalla, menos por el oro. Así, la postergación de un año por la pandemia nos dio un poco de suerte. Durante la pandemia, Marcell no ha parado. Siempre pudimos entrenar en campo, sin problemas en el gimnasio. La ciudad estaba cerrada, solo los deportistas de alto nivel podíamos movernos con libertad, como los policías o los doctores. Todos los días de 2020, excepto en 20 días. Porque él habita en Desenzano del Garda (Brescia) en el norte de Italia. Pero una persona de una ciudad vecina tiene una pista atlética en el jardín, construyó 110 metros de manera rectilínea y Marcell podía entrenar todos los días ahí.

¿En qué ciudad?

En Manerba del Garda, en el Lago Garda. Un amigo de Marcell, un señor anciano que le gusta el atletismo, que está muy bien económicamente, construyó esa pista. Así, Marcell nunca dejó de entrenar.

¿Cómo se maneja el ansia de los atletas, sobre todo en tiempos de pandemia?

En eso, el trabajo del mental coach es muy importante. Los entrenadores solo podemos buscar transferir calma, determinación y serenidad. Porque si el atleta está nervioso, es un gran problema. Yo fui atleta (especialista en salto triple hasta 2001). No vencí en los Juegos Olímpicos, pero he tenido una carrera bastante buena y aprendí a manejar muy bien esta tensión. Sé cómo transferir esa serenidad, esa tranquilidad.

¿Cómo está Marcell Jacobs hoy?

Hoy esta un poco menos feliz porque está en sus últimos días de vacaciones (ríe)… No, está muy bien. Está muy sereno, contento. Esta victoria representa mucho. Más que el triunfo, el hecho de saber que con nuestro trabajo una nación entera ha festejado, se ha emocionado en un momento difícil. Porque para todo el mundo ha sido complicado por el Covid, más que de alegría ha sido de temor. Uno en la calle siente el orgullo nacional de haber logrado una cosa muy grande y da esperanzas de que todo puede mejorar.

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Men's 100m - Final - OLS - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 1, 2021. Lamont Marcell Jacobs of Italy crosses the line to win gold REUTERS/Pawel Kopczynski

Jacobs ganó el oro en Tokio con una marca personal de 9.80 segundos ¿Cómo cree que evolucionarán sus marcas?

Él está muy feliz de haber obtenido la medalla de oro post Bolt, de haber logrado la corona de uno de los atletas más importantes de la historia. Pero todavía no podemos compararnos con el jamaiquino. Bolt es Bolt. Es un ícono, es una cosa sacra. Nosotros trabajamos para mejorar, para acercarnos lo más posible a Bolt, pero pensar de batir su marca (9.58 segundos) es otro sueño. Ya cumplimos el primer sueño, que era el oro en las Olimpiadas en los cinco años que llevamos trabajando. Quizás en los próximos tres años, en París, podemos llegar a otro sueño.

¿Y cuál es su opinión de Usain Bolt?

Bolt es algo mucho más grande. Él ha cambiado el atletismo de manera increíble. No tanto porque ganó títulos, porque Allyson Félix por ejemplo también ganó. Bolt era un actor, una persona que ella sola llevaba espectadores a los estadios. Si perdía, era una tristeza general, para todo el mundo. Encontrar otro Bolt, será algo muy complicado. Podemos encontrar a otros atletas que corran muy fuerte, pero no pueden acercarse a su imagen. Marcell puede acercarse a sus tiempos, pero aún no puede compararse con él.

¿Cómo ha visto la velocidad después del retiro de Bolt?

Bueno, estamos ante el caso de un atleta que ha cambiado muchos aspectos técnicos de la velocidad. Seguramente, ha modificado un poco la partida, porque sus dimensiones no le permitían partir de una manera tan rápida antes. Lo ha hecho de otra manera, una que para él funcionaba muy bien. Pero copiar como corría Bolt no es simple, porque él es muy alto, mide 1,90 m. Sin embargo, la biomecánica es una rueda que gira. Cuando los atletas son más bajos, no pueden pretender correr como Bolt.

Solo se han conocido cuatro casos de dopaje en Tokio ¿Usted cree que ahora hay menos doping en el atletismo?

Cuando yo era atleta, pensaba que los atletas se dopaban cuando se sentían presionados. En el atletismo de hoy, existen muchos más controles que antes, controles cruzados. Mira lo que ocurrió con la chica nigeriana (Blessing Okagbare) que fue suspendida pocas horas antes de la semifinal de los 100 metros. Yo espero que los controles antidoping funcionen al ciento por ciento, porque son bastante a la antigua, cuando cometas un error que lo pagues. Esperamos que el antidoping sea más fuerte que el doping.

Chile es el país de la región que más invierte en deportes olímpicos y lleva 13 años sin medallas ¿El dinero es importante?

Lo más importante es organizar un proyecto, una estrategia. Para algunas situaciones se necesita dinero. Pero no invertir los recursos al azar. Te lo digo desde nuestro ejemplo. Nosotros decidimos probar hacer la diferencia cambiando completamente nuestra vida. Partimos desde el norte de Italia y nos vinimos a vivir a Roma por cerca de dos años. La federación invirtió el dinero para que nosotros nos mudáramos, porque el clima es más cálido. Pero sobre todo porque en Roma podemos ocupar todos los recursos logísticos, ver la velocidad, las fotocélulas, el análisis biomecánico. Pero si tú no inviertes, dejas todo al azar. No puedes dejar todo en manos de la fortuna. La suerte llega si tú estás preparado para hacer grandes cosas. Si no te preparas bien, es muy difícil.

¿Invertir en deportes específicos o en todos por igual?

Mira, te lo ejemplifico con Alemania. En 2008, el atletismo de ese país logró solo una medalla. Hubo una regulación interna y entonces se decidió invertir solo en los lanzamientos (bala, disco martillo). Moraleja de la fábula, después de cuatro años, Alemania logró ocho medallas en Londres 2012. Te lo digo de otra manera, es como si Chile invirtiera mucho dinero en el salto en trampolín, donde nunca ha logrado una medalla histórica. Es algo inútil. Entonces, debes invertir en las disciplinas en las que has ganado algo, en lo que te puede dar satisfacciones. Si inviertes en todos por igual, corres el riesgo de hacerlo en algo que no esté dirigido. Yo lo veo así. Sin entrar en política, los deportes no son comunismo, son números. El que tiene mejores logros debe recibir más.

¿Usted entrena a todo el equipo de sprint?

No, yo soy el coach exclusivo de Marcell, además de una chica que compite en salto largo. Solo eso.

¿Y quién paga su sueldo?

A ver, acá en Italia tenemos el grupo deportivo militar. Yo soy un policía penitenciario, un gendarme. Y también recibo un ingreso por mi colaboración con la federación atlética. En Italia tenemos ese sistema que es muy bueno.

¿Cuál es la proyección de Italia en la velocidad?

Estamos viviendo de resultados fantásticos. Tenemos dos chicos que han bajado de los 10 segundos en los 100 metros (Marcell Jacobs y Filippo Tortu), tenemos el récord europeo de la prueba, ganamos la posta olímpica. Pero, sobre todo, tenemos muchos jóvenes que están corriendo muy fuerte, algunos de 21 ó 22 años. A nivel juvenil europeo tenemos varias medallas. La proyección es muy buena.

¿Logros como este incentivan la práctica de este deporte en su país?

Marcell es una gran persona, un chico de oro y un bellísimo ejemplo. Esta situación de grandes victorias, de enormes resultados, de grandes personajes en el atletismo; está aumentando la cantidad de chicos que se interesan por este deporte. Esto es algo muy bueno para nuestro movimiento, más personas donde seleccionar. Si no tienes eso, no vas a ninguna parte. Más atletas en la base te permite llegar a la excelencia.

Sobre todo, porque el ingreso de los atletas no es el de los futbolistas, por ejemplo…

Así es. Si tú practicas atletismo es porque tienes pasión, porque hay sueños. Si tú quieres ser rico, no puedes dedicarte profesionalmente al atletismo, pero al menos puedes lograr grandes victorias. A menos que seas Usain Bolt y ganes 20 millones de euros por año (ríe).