El derbi se le hace imposible a Pellegrini: el Betis cae en la casa del Sevilla con un polémico penal

La semana terminó de la peor manera para el Betis. Este domingo se jugó el clásico sevillano (El Gran Derbi) y fue una derrota por la mínima. En el Estadio Sánchez Pizjuán, el Sevilla se quedó con el partido por 1-0, por la novena fecha de la liga española. Este tipo de partidos se han convertido en especialmente complicados para Manuel Pellegrini.

El Ingeniero concretó un importante hito estadístico en el derbi, al convertirse en el técnico más veterano en dirigir un encuentro de la Primera División de España, con 71 años y 20 días, superando un récord que poseía desde 1981 el franco-argentino Helenio Herrera. Recientemente, el DT nacional había superado al eslovaco Ferdinand Daucik como el entrenador extranjero con más partidos en Primera (488).

Después de la derrota a mitad de semana en el estreno por la Conference League, 1-0 a manos del Legia Varsovia de Polonia, estaba la oportunidad de redimirse ante el archirrival. Sin embargo, no sucedió. El elenco de Nervión se quedó con el duelo superando a unos verdiblancos sin puntada final. En el arranque del segundo tiempo, un cuestionado penal se sanciona a favor del Sevilla, por una mano del zaguero Diego Llorente. El cobro no convenció a los béticos. En los 50 minutos, ejecutó Dodi Lukébakio y batió al golero Rui Silva para la algarabía sevillista.

El local terminó con 10 jugadores por la expulsión de Tanguy Nianzou, en el epílogo del compromiso. El Betis de Pellegrini contó con el 48% de posesión de balón, concentrándose en el complemento, pero aquello no se tradujo en ocasiones claras de peligro. Quien tuvo presencia en el juego fue el chileno-suizo Ricardo Rodríguez, como lateral izquierdo. Fue reemplazado cuando el juego estaba finalizando.

Los reclamos por el penal que cobraron en contra no tardaron en asomar. “Ellos no nos han creado mucho peligro y se han llevado el partido por el penal. No entiendo nada, la verdad, porque las manos las tengo abajo, en ningún momento las tengo en horizontal, como dicen el VAR y el árbitro”, declaró Llorente, el protagonista de la polémica. “Que el árbitro lo pite y que el VAR no lo llame es una falta de respeto a todos, al Betis, a los jugadores. Lamentable, la verdad. Nos estamos cargando el fútbol”, agregó el exjugador del Leeds United.

Tras el partido, llegó el turno de Pellegrini. El Ingeniero se quejó. “El penal es absolutamente decisivo en el encuentro, mete al Sevilla en el partido. Cuando hay una decisión tan importante, hay que ir a verlo al VAR. Ni fue penal, le pega en la espalda a Llorente. En un partido tan trascendental, hay que revisar”, manifestó el estratega.

Respecto al trámite del encuentro, añadió: “Por supuesto que me preocupan las ocasiones que no hemos marcado. Tenemos que tener más calma para decidir esas acciones. Tuvimos varios balones que recuperamos con intensidad que fueron las ocasiones que les creamos”.

El estratega nacional sigue sin poder derrotar al Sevilla dirigiendo al Betis, en la liga española. Ya son nueve partidos, con cinco empates y cuatro derrotas. El Ingeniero todavía no puede saldar esta deuda con la tienda de Heliópolis, que se estaciona en la medianía de la tabla con 12 puntos.