El desafío de Caro: el cerebro femenino que intenta levantar a Audax

Audax Italiano es uno de los equipos comprometidos con el descenso. Está en el 15º puesto aunque, probablemente, es el que ha recibido menos atención pública, un factor que en La Florida valoran. “Mientras se siga hablando de Colo Colo y de la U, mejor para nosotros, porque trabajamos más tranquilos”, dice Lorenzo Antillo, el presidente del club de colonia. Sin embargo, hace rato que en los verdes están preocupados. Y, sobre todo, enfocados en evitar el descalabro. La estabilidad emocional del equipo de Vitamina Sánchez está puesta en manos femeninas: la sicóloga deportiva Carolina del Mónaco es quien intenta sacarlo del pozo.

Del Mónaco trabaja hace ya un par de meses con el primer equipo floridano. Se excusa de detallar su labor en función de la confidencialidad de su labor y de la intención de no adquirir un protagonismo que considera indebido, sobre todo en las actuales circunstancias. Quien habla en su nombre es uno de sus pacientes. “Caro nos ha ayudado bastante en el sentido de enlazar esos distintos caminos para ser un grupo más fuerte. Creo que se necesita en el deporte de alto rendimiento. El aspecto sicológico en un jugador es súper importante, porque uno es persona, uno siente. Los jugadores tienen distintas emociones. Hay algunos que son más débiles de mente, otros que van a ser más fuertes. Entonces, hay que equiparar todas esas fuerzas para ser un grupo mucho más fuerte, más unido”, explica el delantero Joaquín Montecinos.

En términos generales, la intervención sicológica apunta al manejo del estrés, de la tolerancia a la frustración y a la consolidación de la cohesión grupal, elementos que se trabajan mediante charlas individuales y dinámicas colectivas. También se fortalece la capacidad de lucha frente a escenarios extremos Muchas veces, los profesionales del área simulan situaciones específicas de juego para medir esas variables y para buscar las soluciones.

De Mónaco conoce como pocos a Audax Italiano. Magíster en Psicología aplicada a la actividad física y el deporte, de la Universidad Central de Chile e Islas Baleares, desde hace cinco años está vinculada al club. Hasta hace unos meses, trabajó en las divisiones inferiores y por esa razón conoce a varios de los futbolistas con los que ahora tiene que convivir a diario y con quienes desarrolla terapias individuales y colectivas. Antes, prestó servicios en Universidad de Chile y Barnechea y todavía asesora a la selección de hockey femenino. Su currículo también considera la docencia y la participación como expositora en distintos congresos a nivel nacional e internacional. Es, también, la secretaria técnica de la Asociación de Psicología y Coaching Deportivo, APCD.

Cambio de enfoque

En Audax Italiano se han ocupado regularmente del entrenamiento mental de sus jugadores. Mientras el técnico era Juan José Ribera, esa tarea estaba a cargo del sociólogo Marcos Cubillos. Francisco Meneghini, en tanto, no utilizaba ese apoyo. Después de su salida, se produjo la llegada de Del Mónaco. “Estamos haciendo un trabajo, como hacen muchos, que es de apoyo al plantel para enfrentar esta última parte del torneo, que ha sido y va a ser muy duro. Se trabaja tanto grupal como individualmente con los jugadores. Se ha hecho un trabajo bueno e interesante”, evalúa el presidente audino, Lorenzo Antillo.

El dirigente no ve diferencias en el género de la profesional. “Es un factor que no consideramos para nada. Tenemos fútbol femenino, la Caro trabaja hace mucho tiempo en el fútbol joven. Es la sicóloga institucional. El hecho de ser mujer no la hace distinta”, explica. Lo que sí valora son sus competencias. “Es magíster en Sicología del Deporte y está capacitada para trabajar con un plantel profesional. Trabaja con la selección de hockey femenino. Es especialista en Alto Rendimiento”, resalta.

En esas cualidades y en la recepción que encuentren en los futbolistas están puestas las esperanzas audinas en la permanencia. “Estamos mentalizados en que tenemos que hacer nuestro trabajo. El grupo está bien, comprometido, muy unido. Estamos pensando partido a partido, planificando cómo haremos para obtener los resultados. Y, sin duda, además de lo futbolístico, lo mental es primordial”, concluye.